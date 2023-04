“Morti e strade piene di sangue se…”. L’accusa choc in Argentina

Dimensioni testo Piccolo

Ministro Sicurezza kirchnerista “morti e strade piene di sangue” se vincono Macri o Milei

Quest’anno l’Argentina eleggerà il suo nuovo presidente. Ieri il ministro della Sicurezza, Aníbal Fernández, si è scagliato contro settori di opposizione dell’attuale presidente, che non ha ancora deciso se correrà per la rielezione. Fernández ha attaccato il candidato libertario Javier Milei e l’ex presidente di destra Mauricio Macri, avvertendo che se uno di loro vincerà l’Argentina si riempirà “di morti e le strade saranno coperte di sangue”.

Lavrov visiterà Brasile, Cuba, Nicaragua e Venezuela nella seconda metà di aprile

Il quotidiano brasiliano Folha de Sao Paulo ha pubblicato oggi un pezzo di opinione del ministro degli Esteri di Putin oggi, un pezzo di propaganda russa ma che intende anche pavimentare la visita di Lavrov il 17 aprile da Lula, che ieri ha incontrato Xi Jinping a Pechino, posizionando il Brasile al fianco della Cina con 15 accordi strategici che cedono a Pechino anche settori chiave quali TLC e la rete dell’idroelettrica di Itaupú.

Cuba: altri 8 prigionieri politici a marzo, solo negli ultimi 12 mesi, sono 250 nuovi

Il totale è 1.066 ha riferito l’organizzazione Prisoners Defenders (PD) nel suo ultimo rapporto. Nell’ultimo mese che si è concluso, nella lista sono entrati diversi attivisti, ma anche civili che stavano tentando di lasciare il Paese e sono stati denunciati penalmente e posti in custodia cautelare senza tutela giudiziaria. Centinaia di persone nel Paese stanno languendo in prigione per il reato di “uscita illegale”, dettaglia il rapporto. Alcuni sono gli espulsi e rimpatriati dagli Usa. Nella lista ci sono ancora 29 ragazzi e 4 ragazze, per un totale di 33 minorenni che stanno ancora scontando condanne (29 di loro) o sono sottoposti a procedimento penale (quattro di loro) per aver partecipato alle manifestazioni antigovernative dell’11 luglio, 2021.

La pena media per questi minori condannati è di 5 anni di reclusione. Con l’ingresso in carcere di 4 donne a marzo, sono già almeno 120 le donne prigioniere di coscienza tra cui spicca la vulnerabilità delle donne trans come Brenda Díaz, imprigionata tra gli uomini e vittima di discriminazioni e molestie a causa della sua identità di genere. Inoltre 11 mila civili, giovani non appartenenti a organizzazioni di opposizione, con condanne medie di 2 anni e 10 mesi, subiscono condanne “prepenali”, sono cioè in galera senza alcun reato commesso o tentato.

I conti pubblici del 2022: Cuba spende 16 volte di più per costruire alberghi che per la sanità e 12 volte di più che per l’agricoltura

I due settori in cui il regime cubano ha cementato la sua popolarità dal 1959, Salute e Istruzione, hanno ricevuto insieme nel 2022 un decimo dell’investimento dedicato alle imprese immobiliari che assorbe il 33% dell’investimento dello scorso anno rispetto alle altre due, che insieme hanno ricevuto solo il 3,3% della spesa pubblica. Peggio ancora gli investimenti agricoli che ricevono appena il 2,6% della spesa pubblica, oltre 12 volte meno degli hotel per il turismo.

Paolo Manzo, 15 aprile 2023

