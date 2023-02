Un prete condannato al carcere per “fake news”

Dimensioni testo Piccolo

Nicaragua: primo prete al mondo condannato per fake news a 10 anni.

Il parroco della parrocchia di Espíritu Santo nel comune di Mulukuku, nella regione autonoma dei Caraibi del Nord del Nicaragua, Óscar Danilo Benavidez Dávila, è stato condannato ieri a 10 anni di carcere per il reato di diffusione di notizie false a danno dello Stato. Il prete di 49 anni, detenuto dal 14 agosto scorso, è stato condannato in un processo farsesco dalla giudice Nancy del Carmen Aguirre Gudiel, capo del decimo tribunale distrettuale del processo penale di Managua, in un’udienza a porte chiuse. È il primo sacerdote al mondo condannato per fake news.

La dittatura chavista rafforza i rapporti con l’Iran

Maduro ha ricevuto a Caracas il ministro degli Esteri di Teheran Abdollahian, arrivato in Venezuela venerdì da Managua. L’Iran è uno dei principali alleati del dittatore venezuelano, che ha visitato il Paese persiano lo scorso giugno, quando ha firmato un accordo di cooperazione ventennale per la “difesa dei loro interessi nazionali contro le pressioni esterne” nei settori del petrolio, gas e petrolchimico e anche nel settore della difesa. Con Russia e Cina, l’Iran è uno dei principali alleati di Maduro. I due paesi “lavorano insieme per superare gli effetti negativi delle sanzioni illegali imposte dagli Stati Uniti”, ha detto il canale statale a reti unificate trasmettendo l’incontro. Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisí, ha definito quella tra i due paesi “un’amicizia indistruttibile”.

Per l’Economist il Venezuela è meno democratico di Cuba

L’unico Paese dell’America Latina meno democratico di Cuba è il Venezuela, secondo l’ultimo rapporto dell’Intelligence Unit del quotidiano britannico The Economist sulla qualità della democrazia nel mondo nel 2022. Il rapporto mostra che, in tutto il mondo, la democrazia sta regredendo in modo allarmante e che la regressione è ancora più critica in America Latina. Il subcontinente ha assistito al più grande crollo registrato da qualsiasi regione dal 2006, quando la British Media Intelligence Unit ha iniziato a pubblicare il suo Democracy Index. Secondo l’indice elaborato da The Economist Intelligence Unit, l’Uruguay (centro destra) è il più democratico dei 24 paesi che compongono il subcontinente. In fondo alla lista c’è il Venezuela. Cuba, Haiti e Nicaragua gli altri paesi latinoamericani con governi che The Economist Intelligence Unit classifica come autoritari.

Solo 15 giorni fa, anche il Centro di Studi Internazionali della Pontificia Universidad Católica de Chile (Ceiuc) aveva pubblicato un rapporto (Rischio politico America Latina 2023) in cui sosteneva “tutto sembra indicare che le prospettive per il 2023 continueranno ad essere per lo più negative. A Cuba e in Nicaragua non c’è la volontà di avviare una transizione verso la democrazia. Assistiamo, al contrario, a un’intensificazione della repressione”. Per quanto riguarda il Messico, il rapporto dell’Intelligence Unit della rivista britannica indica l’esistenza di un regime ibrido in un “processo di regressione democratica sotto la presidenza di Andrés Manuel López Obrador”. AMLO è accusato di espandere il ruolo delle forze armate in aree governative come la sicurezza pubblica e l’economia. Il rapporto fa anche riferimento alla controversa riforma elettorale approvata dalla maggioranza filogovernativa del Senato messicano a dicembre, che ha ridotto il budget e la struttura dell’organo elettorale indipendente. A ciò si aggiungono gli attacchi alla libertà di espressione. In Messico, 13 giornalisti sono stati assassinati nel 2022 e i servizi di intelligence spiano attivisti e giornalisti, precisa The Economist.

Paolo Manzo, 6 febbraio 2023

