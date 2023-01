Perù, l’estrema sinistra tenta il golpe ma nessuno ne parla

Dimensioni testo Piccolo

Cosa sta succedendo in Perù (articolo pubblicato oggi su Il Giornale)

Il Perù è in fiamme dal 7 dicembre scorso, quando l’allora presidente Pedro Castillo aveva tentato un golpe. Catturato lui, da allora parla il suo ex primo ministro Aníbal Torres, che aveva garantito: “scorrerà il sangue in Perù senza noi al potere”. Detto fatto visto che il numero dei morti ieri è salito a 56. La capitale è sotto assedio da giovedì, quando è andata in scena la “Presa di Lima”, una marcia con migliaia di manifestanti arrivati dal sud del paese e degenerata in una battaglia campale con la polizia, perché i più violenti volevano “la conquista del Parlamento”. “Il giorno sta arrivando, prepara l’anima!”, li aveva arringati Vladimir Cerrón, leader del partito marxista leninista Perù Libre di Castillo. L’ultimo premier del governo dell’ex presidente golpista, Betsy Chávez, ha invece colto l’occasione degli scontri con la polizia per dire: “Vinceremo! Abbiamo più gente della Polizia”.

I manifestanti vogliono le dimissioni immediate della presidente Dina Boluarte, la chiusura del Parlamento, una nuova Costituzione ed elezioni in pochi mesi. Un centinaio le strade bloccate e decine gli attacchi contro stazioni di polizia e aeroporti in tutto il Perù meridionale. Presi d’assalto negli ultimi giorni quelli di Arequipa, Cusco e Puno. Da ieri chiuso – perché i manifestanti hanno occupato i binari – il treno che porta a Machu Picchu dove circa 300 turisti, tra cui anche un gruppo di italiani, sono adesso bloccati. E sempre ieri sono stati sgomberati dalla polizia oltre 200 studenti che da giorni occupavano l’Università Nazionale di San Marcos per trasformarla in un palazzetto di accoglienza per i manifestanti del sud. “Occupata per una nuova Costituzione”, avevano scritto all’ingresso.

Imporre un’Assemblea costituente è l’obiettivo principale di Perù Libre e alcuni dei manifestanti sono membri del Movadef, il braccio politico di Sendero Luminoso. Aggredite ieri a Lima le troupe giornalistiche di RPP, América TV e Canal N mentre, nella notte tra giovedì e l’altroieri, un misterioso incendio ha distrutto una storica casona del centro capitolino, patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Oltre a Lima, anche oggi la protesta continua tra Puno, Cusco, Arequipa ed Apurímac, la patria di Boluarte. Attaccata e data alle fiamme la dogana di Desaguadero, al confine con la Bolivia, così come almeno 13 tribunali, un tentativo di danneggiare l’amministrazione della giustizia da parte dei settori che cercano di trarre profitto dalle proteste violente. La strategia della sinistra radicale che sta mettendo a ferro e fuoco il Perù è del resto chiara: equiparare il governo di Boluarte con quello di Fujimori. Ma Dina, seppur sgradita al 71% dei peruviani, non è un dittatore ma la presidente costituzionale di un processo che non ha cercato ma di cui la sinistra vuole approfittarne, anche a costo di un bagno di sangue. Molto attivi nel fomentare il caos nel sud i “ronalderos”, organizzazioni di vigilantes rurali che proliferavano negli anni 80 quando la guerriglia di Sendero era fortissima e di cui anche Castillo faceva parte.

