Bonaccini, il compagno Maga Magò

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Sono tempi difficilissimi per un mondo che ha perso la sua ragion di girare. Uno nella vita manda giù tutto: Mattarella garrulo, il papa castrista in sudamerica, Speranza salvatore dell’Italia l’è malada, le propagande crociate, gli hacker che fanno impazzire i frigoriferi dei supermercati (ma perché diavolo i frigoriferi dei supermercati devono venire gestiti “da remoto”?), quelli degli ospedali col sangue delle trasfusioni, che manometterli è la cosa più vile del creato, gli allarmi bomba per gli aerei, e perfino Ilaria Salis; ma il cappellino Maga di Tajani no, eh, quello no!

Invece il Bonaccia, quello convinto che i colti e i maturi sono solo lui e chi lo vota, ne fa uno finto, cioè, avete capito, la politica ai tempi dei meme, e scoppia la rivoluzione: si parla più di questo che di Diaco che sodomizza, metaforicamente parlando, don Muscolone, che delle mideterm, che delle guerre di qua e di là; e se ne parla all’italiana, cioè da melodramma, cioè da operetta. Il Bonaccia, che è intelligente, ma colto, sceglie proprio il momento propizio, quando viene fuori che al-Tajani è spiato (ed io tutto mi sarei aspettato nella vita, mai di vedere Tajani spiato dagli hacker russi, che evidentemente non c’hanno un cazzo da fare): ne esce una figura sgangherata, pessima, penosa, e le scuse sono ancora più comuniste, arriva il compagno Sensi, come un drone, e fa: ah, è stato un incidente, chiudiamola qui.

No! incidente è due che s’incioccano con la macchina. È il partito comunista che imbarca i fratelli musulmani dai quali verrà decapitato, purtroppo insieme a tutti noi. È votare Bonaccini. Ma uno che alla sua età (60 l’anno prossimo, complimenti) fa i memini su un altro per dirgli servo di Trump non è incidente, è voluto, è comunista, ed è “qualcosa in ente”, come cantava Umberto Tozzi nella dimenticata “Bella ma” (la storia di uno che si innamora di un trans e non se ne accorge, 1978, in forte anticipo sui tempi, vedi come tutto torna nella vita, corsi e ricorsi storici, ma chi ve le offre queste chicche?).

Bonaccini, che Mago! Maga Magò. Ci assomiglia pure, volendo.

No, quella è Rosi Bindi. O la signora dei vaccini, la Lorenzi quand’è struccata. Vabbè, stesso partito, dai. Ora. Lasciateci indulgere nel solito discorso telefonato, dai, che se non lo facciamo adesso non lo facciamo più. Pensa cosa sarebbe venuto giù dal cielo dove splende il sol dell’avvenir che addaavenì e non arriva mai (per fortuna), se uno “delle destre” avesse fatto il meme col Bonaccia col colbacco. Che colpaccio! Minimo usciva fuori la tirata di Brenda, Alberto Lionello travone in “Sessomatto”: “Ohei, tì! Borghese!!! qualunquista!!! Fascistaa!!!”.

E poi, giù con gli allarmi, siete irresponsabili, siete terroristi, macchina del fango, odiare ti costa, Meloni riferisca in Parlamento, Landini che indice “un grande siopero generale” senza fine, come Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli “studenti” che bruciano le scuole, i maranza, senza virgolette, che bruciano i negozi, ma solo dopo averli svaligiati, Saviano che scomoda la mafia, la Lella che si scaglia contro l’omotransfobia, anche se non c’entra un cazzo, Gonde che accusa, gon guesdi sguallidi mezzuggi non si aiuda la bage, no alle armi, desdinare i miliardi se mai a gorreggere gli sbreghi golossali vaaddi da me gol suberbonus, i banghi a rodelle e il reddido di giddadinanza, Mattarella che flauta soave, “Non si invochi la libertà per fare i meme col colbacco”.

Eh no, cari compagni, è una cazzata, d’accordo, figlia di questo tempo stempiato dove si risolve tutto con un meme, da una strage a una polemica, il che significa solamente non assumersi più neanche la responsabilità di una indignazione, una scelta etica, il meme è il cinismo non dei cinici ma degli ignavi, di chi bivacca in sala Bingo, al bar o a Bruxelles, e risolve tutto “ridendoci su”, che mamma ha fatto gli gnocchi. Gli gnocchi sarebbero i comunisti. Tutto quel che volete, ma incidente no. Ndemm, su. Meno cazzate. Se no ci tocca fare un meme per prendere in giro chi dice che un meme è stato un incidente.

L’incidente, delle volte, è a nascere, poi crescere, deinde parlare. Dice Meloni che è molto, molto preoccupata per questo modo di fare politica: sì, ma non basta, cioè non è tanto il livello vertiginosamente sprofondato, immaturo, infantile di fare politica, ossia cabaret, bordello, cioè di non farla: è, a farci attenzione, qualcosa di molto peggio, è arruffare la realtà, renderla indistinguibile, incomprensibile, allucinante.

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Il Bonaccia, per salvarsi in corner, ha detto che, sorbole, il cappello Maga in testa era un meme, però in mano Tajani ce l’aveva. Aveva cosa? E questo è ancora più desolante, questa incapacità di dire: ho fatto una cazzata, fine. No, non si rendono neanche conto, e insistono. Beh, ma non sarebbero comunisti, certo. Sta qui la tragedia, presidente, in questo non saper essere più seri, per nessuna cosa, in questo credere di risolvere tutto come da bambini quando si giocava di colla e di forbici con le figurine. Mentre, là fuori, fanno impazzire i congelatori come le menti di questi nuovi faraoni, signori delle guerre, della finanza, delle medicine, delle tecnologia che serve a dirottarti da remoto e a metterti in testa un cappelletto propagandistico dal remoto dell’intelligenza.

Max Del Papa, 9 novembre 2026

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