Consiglio ai poliziotti: picchiate col manganello, senza paura

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Consiglio non richiesto: usate il manganello. Senza paura. Senza pensare alle accuse che vi verranno rivolte. Che poi, diciamocelo, sono sempre le solite: “al governo ci sono i fascisti”. Ormai è un ritornello stonato che va avanti da anni, precisamente dal 22 settembre del 2022, giorno dell’elezione (democratica) di Giorgia Meloni. Chi scende in strada, le nostre strade, con l’unico obiettivo di destabilizzare, rubare e depredare deve mettere in conto la forza dello Stato che, fino ad oggi, non si è vista abbastanza. È inammissibile che i cittadini di Milano siano ostaggio dei maranza. Di gruppi di dodicenni armati di mazze, passamontagna e tute discutibili che, senza ostacoli, distruggono tutto ciò che incontrano. C’è un momento dove la reazione deve essere propositata e, fino ad oggi, non lo è stata. Molti criticano Ilaria Salis per aver offerto un supporto legale ai teppistelli fermati dalla Polizia. Giusto, lei fa la sua parte. È la Polizia che deve fare la propria. Senza paura, come sempre hanno fatto. Bastano già i cittadini impauriti e sgomenti.

Michel Dessì, 20 ottobre 2026

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