Cosa manca in questa foto? La Cgil la ritocca: bufera su Landini

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Alla Cgil di Maurizio Landini devono aver inventato una nuova forma di lotta sindacale: cancellare gli avversari dalle fotografie. Non è una battuta. Per celebrare la vittoria di Lula alle elezioni brasiliane, il sindacato ha pubblicato sui social una vecchia immagine del suo segretario generale mentre stringe la mano al presidente del Brasile. Peccato che nella fotografia originale ci fosse anche Susanna Camusso. Nella nuova versione, invece, l’ex leader della Cgil è misteriosamente scomparsa. Photoshop, evidentemente, fa miracoli.

A scoprire il ritocco è stato Il Foglio, che ha confrontato l’immagine diffusa dal sindacato con quella originale, scattata il 13 febbraio 2020 durante una visita di Lula alla sede nazionale della Cgil. Alle spalle dei due protagonisti compariva la Camusso, che aveva guidato il sindacato fino al gennaio 2019. Nella fotografia ripubblicata per festeggiare il successo elettorale del leader brasiliano, però, lo sfondo è diventato vuoto.

E la diretta interessata? Non l’ha presa benissimo. Interpellata dal Corriere della Sera, Camusso ha escluso che si sia trattato di un semplice errore: «Non è stato certo un incidente». E ha aggiunto: «Quando si cancella una persona da una foto lo si fa in maniera deliberata e ben ponderata». Per poi liquidare l’intera storia come una «pessima vicenda» da seppellire sotto un «no comment».

Intendiamoci. Non sappiamo chi abbia materialmente modificato l’immagine, né se Landini fosse al corrente dell’operazione. Ma il risultato resta piuttosto imbarazzante. Soprattutto per un’organizzazione che ama presentarsi come paladina della democrazia, dell’inclusione e del rispetto. Del resto, i rapporti tra Landini e Camusso non sono mai stati semplicissimi. Dalle vecchie divergenze sulla Fiat e sulla rappresentanza sindacale fino alle differenti sensibilità. La foto sul sito della Cgil, adesso, risulta quella originale. Ma ormai il bubbone è esploso.

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