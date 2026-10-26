“È vietato inneggiare ad Hamas?”. E Schlein lo aiuta a tornare in parlamento

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«Quindi? È vietato inneggiare a Hamas?». Firmato Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista. Non un ragazzino che scrive sciocchezze sui social, ma il leader di un partito che, secondo le ricostruzioni giornalistiche, si prepara a tornare sulle schede elettorali grazie anche a un’operazione politica concordata con Elly Schlein. E qui la faccenda diventa interessante. Anzi, inquietante.

Partiamo dalla frase. Hamas è un’organizzazione terroristica responsabile, tra le altre cose, dei massacri del 7 ottobre. Davanti a un’affermazione del genere, la domanda non è soltanto se inneggiare a Hamas sia vietato dalla legge, questione che dipende dalle circostanze e dalle condotte concrete. La domanda è soprattutto politica: perché il segretario di un partito italiano sente il bisogno di rivendicare la possibilità di inneggiare a Hamas? Acerbo dovrebbe spiegare che cosa intendeva. Perché una cosa è difendere la libertà di espressione, un’altra è scegliere proprio Hamas come esempio. E non si può far finta che questa distinzione sia irrilevante.

La reazione di Carlo Calenda è stata durissima: «Non è vietato. È solo immorale, incoerente e irresponsabile». E ancora: «Come inneggiare a Putin. Ma voi “comunisti” oramai inneggiate a qualsiasi cosa – fascisti, estremisti islamici, terroristi – sia antidemocratica». Poi la stoccata politica: «Complimenti ad Schlein e al Pd per aiutare questa gente ad entrare in Parlamento. Non siete meglio di chi sostiene Casapound».

Parole pesanti, certo. Ma che pongono un problema al quale il Partito democratico dovrebbe rispondere. Secondo la ricostruzione pubblicata dalla stampa, il senatore Andrea Crisanti ha lasciato il gruppo del Pd per passare al Misto e favorire la costituzione di una componente di Rifondazione comunista a Palazzo Madama. Un passaggio che potrebbe consentire al partito di Acerbo di beneficiare delle regole previste per la presentazione delle liste, evitando una complicata raccolta di firme. L’operazione, sempre secondo quanto riportato, sarebbe stata concordata con Schlein. Insomma, il Pd starebbe aiutando Rifondazione a tornare sulla scheda elettorale. Proprio mentre il suo segretario pubblica frasi come quella su Hamas.

Acerbo, del resto, non nasconde l’obiettivo: «Noi proponiamo da tempo il fronte costituzionale». E aggiunge: «Il mio obiettivo è riportare sulla scheda lo storico simbolo dei comunisti e dei socialisti italiani, di Berlinguer e Pertini. Ora dovremmo riuscirci». Benissimo. Ma allora la domanda è inevitabile: Elly Schlein condivide le parole di Acerbo? Considera accettabile che un possibile alleato politico si esprima in questo modo su Hamas? Oppure prende le distanze?

Attenzione: aiutare un partito a presentarsi alle elezioni non significa automaticamente condividere ogni dichiarazione del suo segretario. Ma se si costruisce un’alleanza politica, è legittimo chiedere quali siano i confini di quell’intesa. E se esistano questioni sulle quali non si può semplicemente voltare lo sguardo dall’altra parte. Rifondazione comunista è fuori dal Parlamento dal 2008. Ora intravede la possibilità di rientrare nel gioco delle alleanze del centrosinistra. Una prospettiva che può avere una sua logica elettorale. Ma proprio per questo rende ancora più necessaria una spiegazione politica.

Perché non basta chiamarlo «fronte costituzionale» per evitare di rispondere a una domanda elementare: quale posto può avere, in quel fronte, un leader che scrive «È vietato inneggiare a Hamas?».

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