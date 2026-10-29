Il lodo Meloni funziona? Sondaggio bomba: Vannacci arretra, ora è testa a testa

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Roberto Vannacci arretra, Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi. Sono due dei segnali più significativi dell’ultima Supermedia YouTrend/AGI, pubblicata il 29 ottobre. Futuro Nazionale lascia sul terreno 1,1 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione di riferimento e scende al 6,1%. Fratelli d’Italia, al contrario, guadagna sette decimali e raggiunge il 27,9%, rafforzando il proprio primato nelle intenzioni di voto.

Il dato dell’ex generale merita attenzione anche per un altro motivo: Futuro Nazionale e Lega sono ora appaiati al 6,1%. Il Carroccio recupera un decimale, mentre la formazione di Vannacci registra la flessione più consistente tra i principali partiti. Un risultato che ridimensiona, almeno per il momento, la spinta mostrata nelle precedenti rilevazioni.

Se Meloni sorride, il quadro delle opposizioni presenta invece qualche contraddizione. Il Partito democratico di Elly Schlein cresce appena dello 0,1% e arriva al 20,2%, rimanendo a quasi otto punti da Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde invece mezzo punto e scende all’11,9%. In calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6,2%, con una flessione di due decimali.

Nel resto dello schieramento politico, Forza Italia rimane stabile al 7,4%, Azione sale al 3,3%, Italia Viva si conferma al 2,4% e +Europa arretra all’1,5%.

Ma c’è un altro elemento che rende interessante la fotografia elettorale. Grazie alla crescita del partito della premier, la distanza tra centrodestra e campo largo è praticamente inesistente. La coalizione delle opposizioni raggiunge il 43,8%, mentre quella di governo si ferma al 43,7%. Entrambe avanzano rispetto al 15 ottobre, rispettivamente di 0,7 e 0,8 punti.

Insomma, la Supermedia restituisce due immagini differenti: da una parte una Meloni che consolida la propria posizione, dall’altra una competizione tra schieramenti ancora apertissima. Si diceva che la nuova legge elettorale, che premia la coalizione che prende più voti oltre il 42%, avrebbe potuto favorire il campo largo unito a causa della nascita di Futuro Nazionale che stava drenando consensi al centrodestra. La fotografia odierna, però, racconta che la scommessa della premier potrebbe anche funzionare. Al momento del voto, infatti, bisognerà vedere quanti sceglieranno un generale fuori dalla coalizione sapendo che questo potrebbe consegnare il Paese nelle mani di Schlein e Conte.

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