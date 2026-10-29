Il mistero del post di De Luca con la data delle elezioni anticipate: “Lo confermo”

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La storia è di quelle succulente. Si tratta di un errore, di una profezia o di un clamoroso spoiler? Nessuno lo dice, ma in ambienti politici tutti si chiedono quando si andrà davvero a votare nel 2027. A settembre/ottobre, cioè a fine legislatura; oppure un po’ prima? Sono in molti a scommettere che alla fine la maggioranza chiederà a Presidente della Repubblica di anticipare la data del voto. Ma quando?

Le ipotesi si sprecano. Ma oggi Cateno De Luca, neo alleato della Meloni con il suo partito Sud chiama Nord, ha pubblicato un post che ha attirato – e non poco – l’attenzione degli osservatori. “La notte è stata lunga e intensa! Più tardi conoscerete il portavoce unico scelto stanotte per il progetto Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord e vedrete anche il simbolo della lista che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni politiche del 9 e 10 maggio 2027″, ha scritto il leader del movimento sudista prima dell’ultima giornata di convention partitica a cui ha partecipato anche la premier. Ovviamente il portavoce è lo stesso De Luca e il simbolo ha una sua importanza. Ma molti sono stati attratti da quelle due date: 9 e 10 maggio 2027. Cateno sa qualcosa che a noi umani non è dato sapere? Oppure ha solo sparato a caso? In realtà a De Luca lo hanno chiesto e lui ha confermato la “profezia”: “Si andrà al voto il 9 e il 10 di maggio, domenica e lunedì e sarà un election day con politiche e comunali. Questo lo confermo, tanto è vero che ormai siamo in campagna elettorale e il centrosinistra ha deciso di tentare di abbattere questo governo con le manifestazioni di piazza o lo sciopero generale. Ci sarà cinema e varietà per un po’ di mesi… Probabilmente le dimissioni della premier saranno dopo l’approvazione del milleproroghe, è una questione anche tecnica”. Vedremo.

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