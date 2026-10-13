Modello Sanchez? Ahi Ahi Elly, guarda questi dati sulla spesa militare

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Il modello spagnolo? Funziona. Parola di Elly Schlein. Peccato che, quando si parla di armi, Pedro Sánchez abbia aumentato la spesa militare molto più di Giorgia Meloni. E non di poco. A raccontarlo sono i numeri, non qualche dichiarazione del governo italiano.

Secondo i dati di Trading Economics elaborati da Open, tra il 2022 e il 2025 la Spagna ha incrementato le spese per la difesa del 94,2%. L’Italia si è fermata al 43,2%. Tradotto: Madrid ha quasi raddoppiato il proprio bilancio militare, mentre Roma lo ha aumentato di meno della metà. E anche guardando ai soldi, anziché alle percentuali, il risultato non cambia: 19,5 miliardi di dollari di incremento per gli spagnoli, 14,5 per gli italiani.

Curioso, no?

Soprattutto perché Sánchez è diventato il punto di riferimento della sinistra italiana. Nell’aprile scorso, a Barcellona, Schlein lo aveva celebrato così: «Grazie Pedro, hai dimostrato che l’agenda progressista funziona». E aveva indicato il premier socialista come «un punto di riferimento». Naturalmente la segretaria del Pd parlava soprattutto di salari, lavoro ed energia. Ma il modello spagnolo comprende anche le scelte sulla difesa. E qui arriva il cortocircuito. Perché la stessa Schlein, appena poche settimane fa, spiegava: «Siamo a favore di una difesa comune europea e contrari alla corsa al riarmo dei singoli 27 stati dell’Ue». Una posizione che si accompagna alle critiche contro gli impegni assunti da Meloni in sede Nato.

E gli alleati? Giuseppe Conte ha sostenuto che «per un progetto serio di difesa comune non servono nuovi investimenti, ma razionalizzare quelli già programmati dai vari Stati». Angelo Bonelli, di Avs, è stato ancora più netto: «La decisione di aumentare le spese per gli armamenti è una follia».

Benissimo. Ma allora viene spontanea una domanda: se aumentare le spese militari è una follia, come bisogna giudicare il governo progressista spagnolo che le ha fatte crescere più di quello italiano?

Attenzione: i dati riguardano l’incremento tra il 2022 e il 2025, non la spesa complessiva dei due Paesi. E comprendono anche il 2022, quando a Palazzo Chigi sedeva ancora Mario Draghi. Dimostrano però che la corsa all’aumento dei bilanci militari non è affatto un’esclusiva dei governi di destra. La Spagna socialista, anzi, figura all’ottavo posto nell’Unione europea per crescita percentuale della spesa e al terzo per incremento assoluto. L’Italia è rispettivamente ventitreesima e quinta.

Insomma, Sánchez è un modello quando aumenta il salario minimo e combatte il precariato. Ma quando si scopre quanto ha aumentato le spese militari, il modello diventa un po’ più difficile da raccontare. Forse il problema non è il riarmo in sé. È chi lo fa.

Enrico Foscarini, 13 ottobre 2026

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