Youssef Siher libero, ira di Meloni: “Una decisione vergognosa”

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Meloni non l’ha presa bene. La premier ha definito “vergognosa” la decisione del Gip di Milano di non convalidare il fermo di Youssef Siher, la “mente” del Movimento 17 Ottobre – pagina social nata dopo le devastazioni di Milano e che voleva organizzare nuove proteste per il fine settimana successivo.

“Lo dirò senza mezzi termini – ha spiegato in un video sui social la presidente del Consiglio – Considero vergognosa la decisione del Gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Sehair, accusato di essere gestore della pagina Telegram movimento 17 ottobre, cioè la pagina che incitava l’organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano. Penso che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del Ministero degli interni e in generale di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente per bene dal rischio di vedere devastate le proprie città, i propri esercizi commerciali è davvero non so come possa uno stato normale difendere le persone per bene di fronte a queste decisioni di certa magistratura”.

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