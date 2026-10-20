Cronaca

Quando Martino diceva: “Attenti ai due fratelli minori della conquista islamica: terrorismo e immigrazione di massa”

Dopo i saccheggi di Milano, vale la pena riascoltare quello che diceva un grande liberale come Antonio Martino

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Non c’è bisogno di molte parole. Ma per capire il caos di Milano, Torino e Bologna, per capire i saccheggi, le violenze, i maranza, quello che ne verrà fuori, occorre ri-ascoltare il discorso del compianto Antonio Martino. Non un “fascista”, come vengono etichettati oggi tutti quelli che chiedono un po’ di ordine e sicurezza, ma un liberale vero. Che però non aveva paura di analizzare i fatti, tirare le somme e prendere nota delle conseguenze.

Ascoltate.

Qui sotto la trascrizione:

Nel 2020 ci saranno al mondo un miliardo di giovani di età compressa fra i 15 e i 29 anni. Di questo miliardo di questi 1000 milioni di giovani, in età da combattimento, 65 milioni saranno europei 300 milioni saranno musulmani. Questi giovani musulmani saranno disoccupati arrabbiati e indottrinati da una dottrina che predica l’odio verso l’Occidente e la modernità. Israele è il piccolo Satana, il grande Satana in realtà è l’Occidente e la modernità è l’uguaglianza della donna. In altri tempi, con le tecno tecnologie militari di una volta, questo avrebbe avuto un esito ovvio: la conquista. L’Europa sarebbe stata conquistata dal mondo musulmano. Le tecnologie militari di oggi non rendono questa ipotesi probabile. Però dovremmo fare i conti con i due fratelli minori della conquista che sono il terrorismo e l’immigrazione di massa.

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