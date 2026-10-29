Rapina in pieno giorno all’Iper: poliziotto preso a martellate

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Tre uomini incappucciati, martelli in mano, le vetrine distrutte e una fuga con il bottino. Scene da film, ma è successo davvero. Questa mattina, giovedì 29 ottobre, una banda di rapinatori ha preso d’assalto la gioielleria Ori di Valenza, all’interno del centro commerciale Iper di Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia.

Erano circa le 10 quando i malviventi, vestiti di nero e con il volto nascosto, hanno fatto irruzione nella galleria commerciale. Raggiunto il negozio, hanno mandato in frantumi le vetrine a colpi di martello, arraffando anelli, collane e altri oggetti preziosi. Tutto davanti agli occhi di clienti e commesse terrorizzati.

Ma il momento più concitato è arrivato durante la fuga. Alcune persone hanno cercato di ostacolare i rapinatori. Un poliziotto in borghese ha tentato di bloccarli, ma uno dei banditi lo ha colpito con un martello, fortunatamente senza ferirlo.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, i tre sono scappati a bordo di una Peugeot guidata da un quarto complice. L’automobile è stata successivamente ritrovata abbandonata a Lungavilla, a pochi chilometri dal centro commerciale. Da lì la banda avrebbe proseguito la fuga utilizzando un altro veicolo.

Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato, ma il bottino sarebbe consistente. Gli investigatori del commissariato di Voghera e della squadra mobile di Pavia stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere.

C’è poi un dettaglio che merita attenzione. Il 20 agosto scorso un’altra gioielleria della stessa catena, a Sant’Angelo Lodigiano, era stata presa d’assalto con modalità molto simili: martelli, vetrine distrutte e fuga rapidissima. Potrebbe esserci la stessa banda dietro entrambi i colpi? Per il momento è soltanto un’ipotesi. Saranno le indagini a stabilirlo.

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