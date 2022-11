Twitter, la mossa di Musk sui politici di destra censurati

Dimensioni testo Piccolo

Quei delinquenti dei consoli onorari

“Ti farò console nel tuo Paese. Tutti i tuoi amici saranno consoli”. Nel 2012, il trafficante d’armi ivoriano Faouzi Jaber stava cercando di attirare potenziali acquirenti di un carico di missili e granate. Rappresentava l’ala armata di Hezbollah e prometteva una scorciatoia per il mondo diplomatico. Jaber è ora in una prigione federale statunitense per aver cospirato a sostegno dei paramilitari colombiani. Dalla prigione, dice: “So come funzionano i consolati onorari, come vengono istituiti. I consoli onorari spostano droga e denaro”.

Negli ultimi 60 anni, più di 500 consoli onorari di decine di Paesi sono stati incriminati o hanno avuto problemi con la legge, spesso abusando di una posizione poco trasparente. Nove di loro sono stati collegati a gruppi terroristici, 26 sono stati coinvolti in casi di traffico di droga e 17 sono stati sanzionati da altri governi. Altri sono finiti in prigione per reati che vanno dal contrabbando all’omicidio. I casi individuati sono un frammento di un problema molto più ampio: nessuno controlla questi consoli e molti governi non pubblicano nemmeno i loro nomi. Questo è il sistema scoperto da Shadow Diplomats, un’inchiesta coordinata dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e da Propublica a cui hanno collaborato 150 giornalisti di 46 Paesi.

Le miniere d’oro sono l’obiettivo di militari di Maduro e degli iraniani: cosa nasconde l’Operazione Roraima nell’Arco Minerario del Venezuela

Le Forze Armate Nazionali Bolivariane hanno occupato parte della zona. Il leader indigeno Romel Edgardo Guzamana ha denunciato che nella loro operazione militare stanno “bruciando tutti i nostri campi sostenendo che siano mafie, facendo passare i nostri minatori come criminali e portano qui iraniani e ci fanno lasciare loro quel territorio”.

López Obrador insulta chi protesta contro la sua riforma elettorale autoritaria

Un giorno dopo che decine di migliaia di persone hanno protestato contro la proposta del presidente Andrés Manuel López Obrador di rivedere l’autorità elettorale del Messico, il presidente li ha liquidati ieri “privilegiati, razzisti e classisti”. AMLO ha detto che la manifestazione di domenica – la più grande contro una sua proposta nei suoi quattro anni di mandato – è stata uno “striptease” che ha rivelato le intenzioni dei conservatori messicani. Ha stimato che i manifestanti fossero 50 mila, un numero inferiore ai 200 mila stimati dagli organizzatori. AMLO sta per modificare l’Istituto elettorale nazionale, una delle istituzioni più affidabili del Messico.

Chi non vuole teme che López Obrador, che mantiene un alto indice di gradimento e il cui partito controlla la maggioranza dei governi statali, usi le modifiche per compromettere l’indipendenza dell’Istituto e renderlo dipendente dal suo partito. AMLO invece dice che lo fa per “proteggere e rafforzare la democrazia”. Il suo piano prevede l’eliminazione degli uffici elettorali statali, la riduzione del finanziamento pubblico dei partiti politici e la possibilità per i cittadini di eleggere l’autorità elettorale.

Musk esaminerà la sospensione dei politici brasiliani su Twitter

I profili di oltre dieci parlamentari di centrodestra e rinomati giornalisti appaiono con un messaggio che i loro account sono stati “bloccati da una decisione del tribunale”. Roberto Motta, giornalista della Jovem Pan, popolarissima radio censurata dallo stesso tribunale, ha chiesto al nuovo proprietario di Twitter di verificare le sospensioni. Musk ha detto che lo farà, chiedendo “quanto fosse urgente”. Il censore, il presidente del Tribunale Supremo Elettorale Alexandre de Moraes, è stato invitato ad Harvard ieri ed elogiato da tutti i media mainstream come difensore della democrazia.

Argentina kirchnerista: vinciamo il Mondiale prima di combattere l’iper inflazione

La ministra del lavoro, dell’occupazione e della previdenza sociale, Kelly Olmos, ha detto ieri che è preferibile che l’Argentina vinca la Coppa del Mondo Fifa 2022 piuttosto che concentrarsi sulla vittoria della sua inflazione fuori controllo, dando più importanza al torneo di calcio che alla politica economica del Paese. Gli analisti prevedono che l’Argentina chiuderà il 2022 con un tasso di inflazione intorno al 100%.

Il silenzio delle democrazie occidentali di fronte ai popoli indifesi di Cuba, Venezuela, Bolivia e Nicaragua

La libera stampa, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni specializzate dimostrano che a Cuba, Venezuela, Bolivia e Nicaragua ci sono migliaia di prigionieri politici, torture, terrorismo di stato come forma di governo, violazioni istituzionalizzate dei diritti umani, manipolazione dei sistemi giudiziari e che il popolo in pacifica resistenza civile per la sua libertà è indifeso. Si tratta di intere nazioni i cui diritti sono indebitamente limitati dalla forza e dalla violenza e di fronte ai quali i governi e leader democratici restano in silenzio.

L’ex presidente dell’Ecuador Correa, latitante per corruzione in Belgio, chiede alla Spagna di riconoscere Maduro

Rafael Correa ritiene che sia giunto il momento che i paesi che un tempo riconoscevano Juan Guaidó come legittimo presidente del Venezuela ora “correggano” quella “stupidità” e ha ironizzato sul fatto che, con l’aumento dei prezzi del petrolio, il presidente Nicolás Maduro “non è più un dittatore come sembrava” agli occhi dell’Europa e degli Stati Uniti.

Paolo Manzo, 16 novembre 22 novembre 2022

