Delirio del Corriere: “Impasse sui ministri”, ma non ci sono manco gli eletti

Zuppa di Porro

00:00 Caro bollette, in Italia la famiglia spenderà il doppio per la luce.

01:57 E no, dopo la pippa di sei mesi sulla bellezza dell’Europa unita, non possiamo far passare i 200 miliardi della Germania per farsi il suo tetto al gas come se nulla fosse.

05:35 Sandro Iacometti prende il Nadef e fa quattro calcoli sul cosiddetto tesoretto: più soldi allo Stato perché aumentavano i prezzi.

08:32 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni!

08:50 Il triplice errore della Germania secondo Draghi…

10:28 L’inutile preoccupazione delle femministe sul diritto all’aborto. Cortocircuito progressista: la Boldrini cacciata dalla manifestazione.

14:20 Caos Viminale, ancora non sappiamo chi è stato eletto: licenziamo chi se ne occupa. Sì proposta concreta: licenziamolo.

17:15 Politica, giuro che il Corriere della Sera ha titolato così: “Impasse sui ministri”. Ma se manco abbiamo il premier.

19:52 Esteri, gaffe di Biden sull’Italia e Meloni in copertina sull’Economist, che si tiene in equilibrio.

21:24 Guerra, la Russia annette i territori…

21:55 Borse in caduta libera.

22:35 Divorzio Totti-Blasy, per la Cavalli il pupone non vuole sganciare 37 mila euro al mese, perché lei guadagna e che cavolo.