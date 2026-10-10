Ranucci silurato, ma la motivazione è assurda (e vi spiego perché)

00:00:30 La controversa assegnazione del Nobel per la Pace a Navi Pillay: analisi del suo background e del ruolo nella commissione su Gaza che ha accusato Israele di genocidio
00:02:30 Critica al premio Nobel come vittoria simbolica per Hamas, con riferimento alle posizioni di Giuliano Ferrara e alla retorica anti-israeliana nei media.
00:05:00 Discussione sulla differenza tra crimini di guerra e genocidio, con paragoni al conflitto in Ucraina e riflessioni sull’antisemitismo contemporaneo.
00:06:45 L’accordo di Trump con Putin per l’importazione di diesel russo e le contraddizioni delle politiche energetiche europee rispetto alla realpolitik americana.
00:10:12 Il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti: il caso della fucilazione pubblica proposta per un soldato che ha ucciso 13 commilitoni.
00:12:30 La decisione del magistrato del lavoro di non reintegrare Ranucci a Report: analisi del principio manageriale contro la volontà assembleare dei lavoratori.
00:15:50 La Corte Costituzionale e la legge elettorale Stabilicum: critiche alle dichiarazioni del presidente Amoroso e al ruolo dei magistrati nella politica.
00:17:50 Conclusioni finali e riflessioni sull’indipendenza editoriale, con riferimento a Corriere della Sera e Calabresi
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 09/10/2026