Zuppa di Porro

Silvia Salis fa la predica a sinistra. Ma che meriti ha?

Zuppa di Porro del 12 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:00:27 La malattia del Papa e la copertura mediatica sui giornali italiani, con interviste ai primari di Milano e Roma

00:02:55 La vicenda di Trump e l’accordo sul diesel con la Russia, oltre alle critiche a Zelensky e le elezioni in Ucraina

00:04:21 Giuseppe Conte e le sue dichiarazioni sul campo largo, con critiche all’inaffidabilità di Matteo Renzi come alleato

00:06:05 L’intervista di Elly Schlein sul Foglio e le sue posizioni sull’alleanza progressista contro il campo largo

00:06:38 Silvia Salis e la sua presunzione politica, con critiche alla sua rapida ascesa come sindaca di Genova

00:08:11 Il confronto tra carriere politiche costruite nel tempo come Grillo e Paragone contro quelle accelerate come Salis

00:08:37 Bruno Tabacci e il suo opportunismo politico, passato attraverso vari partiti da Di Maio a Berlusconi

00:09:38 La lettera di Marattini sul Corriere della Sera riguardo alle fonti anonime nella copertura del conflitto Gaza-Israele

00:10:44 La candidatura di Perego a sindaco di Milano sostenuta da Tajani

 

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