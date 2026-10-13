Notizia enorme, rimasta nascosta: gli hacker hanno preso di mira i frigoriferi dei supermercati

Europa il pressing di Meloni, il titolo scontato del Corriere. La Meloni va in Assolombarda dove a trovare un industriale fai fatica. Gli hacker nei supermercati francesi. L’antisemitismo in Emilia per il Foglio. Ucraina colpite centrali. Il Sole sulla manovra

00:00:00 “Europa in pressing di Meloni”, annamo bene se questa è la prima notizia.

00:01:13 Analisi dell’incontro di Giorgia Meloni con gli industriali milanesi e della battaglia sulla GTS. Critica alla farsa dell’Assolombarda e alla mancanza di rappresentanti dell’industria manifatturiera tra i suoi vertici.

00:05:42 Il gesto simbolico di Giorgia Meloni che rimuove il predellino durante il discorso all’Assolombarda.

00:06:57 Notizia sull’attacco hacker in Francia che ha compromesso 500 frigoriferi di supermercati. L’importanza della sicurezza informatica come sfida strategica per la sicurezza nazionale.

00:08:38 Discussione sulla vicenda di Reggio Emilia e le pressioni sui professori americani ebrei. Critica al sindaco Silvero e al precedente caso di Francesco Albanese con cittadinanza onoraria.

00:10:16 Analisi della situazione in Ucraina con i bombardamenti alle centrali elettriche e le tensioni tra Zelensky e Trump.

00:10:55 Discussione sulle pressioni a Giuseppe Conte riguardo alla posizione sull’Ucraina. Analisi delle divergenze tra PD, M5S e le posizioni filo-russe dell’elettorato italiano.

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