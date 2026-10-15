Campo Largo, 5 mozioni diverse. E questi sarebbero uniti?

Meloni scontro con Mosca, titolano, ma a me sembra più scontro con Trump.
La storia dei ragazzini universitari che sono pagati dalla Cgil è favolosa.
Cinque mozioni del Campo Largo, e questi sarebbero uniti. Mieli lancia Gentiloni, annamo bene.
Che casino in Arabia Saudita.
Inflazione Usa sale.
Solito casino Delfin.
La ragazza iraniana condannata a morte, Amini, fa notizia in prima su Rep.
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 14/10/2026