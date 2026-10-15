Zuppa di Porro

Campo Largo, 5 mozioni diverse. E questi sarebbero uniti?

Zuppa di Porro del 15 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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Meloni scontro con Mosca, titolano, ma a me sembra più scontro con Trump.

La storia dei ragazzini universitari che sono pagati dalla Cgil è favolosa.

Cinque mozioni del Campo Largo, e questi sarebbero uniti. Mieli lancia Gentiloni, annamo bene.

Che casino in Arabia Saudita.

Inflazione Usa sale.

Solito casino Delfin.

La ragazza iraniana condannata a morte, Amini, fa notizia in prima su Rep.

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