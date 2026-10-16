L’Ue vuole suicidarsi: arriva la tassa sulle emissioni delle case private

00:00:00 Introduzione alla rassegna stampa e focus sul Consiglio Europeo del 15 ottobre 2026
00:00:49 La proposta ETS2: nuova tassa europea sulla CO2 per trasporti e residenze a partire dal 2027 ed intervento di Giorgia Meloni al Consiglio Europeo
00:03:48 Il conflitto di interessi tra paesi produttori come Italia e paesi scandinavi che sostengono la tassa.
00:05:00 La manovra finanziaria da 23,5 miliardi e la critica al deficit che aumenta il debito pubblico.
00:06:56 I dati ISTAT sulla povertà assoluta: diminuzione del 9,2% ma problema dell’immigrazione che importa povertà.
00:08:46 La violenza sessuale a Milano: stupro di studentessa tedesca Erasmus da parte di due nordafricani.
00:09:57 Gli incappucciati che devastano una scuola elementare di Torino e la necessità di maggiore fermezza.
00:12:26 La polemica sulle mense di Pordenone che bandiscono prosciutto e pasta al maiale per rispetto religioso.
00:13:58 Critica alla sottomissione culturale e alla perdita di identità italiana di fronte al fondamentalismo
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 15/10/2026