Zuppa di Porro

L’Ue vuole suicidarsi: arriva la tassa sulle emissioni delle case private

Zuppa di Porro del 16 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:00:00 Introduzione alla rassegna stampa e focus sul Consiglio Europeo del 15 ottobre 2026

00:00:49 La proposta ETS2: nuova tassa europea sulla CO2 per trasporti e residenze a partire dal 2027 ed intervento di Giorgia Meloni al Consiglio Europeo

00:03:48 Il conflitto di interessi tra paesi produttori come Italia e paesi scandinavi che sostengono la tassa.

00:05:00 La manovra finanziaria da 23,5 miliardi e la critica al deficit che aumenta il debito pubblico.

00:06:56 I dati ISTAT sulla povertà assoluta: diminuzione del 9,2% ma problema dell’immigrazione che importa povertà.

00:08:46 La violenza sessuale a Milano: stupro di studentessa tedesca Erasmus da parte di due nordafricani.

00:09:57 Gli incappucciati che devastano una scuola elementare di Torino e la necessità di maggiore fermezza.

00:12:26 La polemica sulle mense di Pordenone che bandiscono prosciutto e pasta al maiale per rispetto religioso.

00:13:58 Critica alla sottomissione culturale e alla perdita di identità italiana di fronte al fondamentalismo

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