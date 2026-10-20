Ipocrisia sinistra: vogliono più polizia, ma che non faccia nulla

Zuppa di Porro 20 ottobre 2026
00:00:00 Le nuove misure di sicurezza del governo per contrastare la criminalità minorile, con espulsioni e arresti in fragranza di reato anche per i minorenni.
00:01:00 La concessione della cittadinanza ai minori stranieri e l’importazione di 500
militari con possibilità di fare attività di polizia, secondo le dichiarazioni di Crosetto.
00:02:08 La critica all’ex capo della polizia Gabrielli per aver preso le difese dei carabinieri durante un inseguimento, evidenziando le divisioni interne alle forze dell’ordine.
00:03:06 L’analisi dell’articolo di Michele Serra che condanna le posizioni di Piantedosi e critica i sindaci per non aver prevenuto il fenomeno delle baby gang.
00:04:18 La denuncia della criminalizzazione progressiva delle forze dell’ordine e le contraddizioni dei sindaci progressisti che chiedono più poliziotti ma limitano il loro operato.
00:04:41 La proposta di candidare Bertolaso come sindaco di Milano e la critica al centrodestra per non presentare figure credibili nelle grandi città.
00:05:05 La riflessione sulle previsioni di Martino sui due by-product del mondo islamico: terrorismo e immigrazione, con riferimento a Trump e alla necessità di chiudere le frontiere.
00:06:28 La necessità di limitare l’ingresso di popolazioni fondamentaliste che non accettano la cultura occidentale e non trovano lavoro in Italia.
00:08:30 La critica al coprifuoco adottato in Francia come misura mostruosa che limita le libertà personali e punisce i cittadini per bene invece dei vandali.
00:08:52 L’intervista a Giuseppe Conte sulle primarie del centrosinistra e la sua posizione ambigua riguardo alla candidatura di Elly Schlein come Presidente del Consiglio
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 19/10/2026