Approvata la legge elettorale: vi dico cosa ne penso

00:00:48 La nuova legge elettorale “Stabilicum” approvata dal governo Meloni, con il premio di maggioranza al 42% e cambiamenti significativi nel sistema elettorale italiano
00:01:16 Analisi dettagliata del premio di maggioranza, preferenze reintrodotte e diritto di voto per i fuorisede, con confronto con altri sistemi democratici internazionali
00:03:45 Reazioni delle opposizioni alla legge elettorale, in particolare di Giuseppe Conte e la critica sull’indicazione del premier prima delle elezioni
00:05:03 La controversa intervista del Presidente della Corte Costituzionale sulla legge elettorale, con dubbi sull’opportunità di tale dichiarazione pubblica
00:07:56 La flessibilità fiscale come strumento elettorale e l’ipotesi di extra profitti per le banche, con riferimento al viceministro Leo
00:09:25 Il furto di vini pregiati nella cantina Antinori, con bottiglie di Solaia e Tignanello del valore di milioni di euro rubate
00:10:33 Le proteste in Francia analizzate attraverso le letture di Cazzullo e Mélenchon, con riflessioni sulle reali cause del malcontento sociale
00:11:30 Il paradosso delle proteste studentesche attraverso le generazioni, dai movimenti del ’68 ai figli che oggi contestano i padri al potere
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 06/10/2026