A casa di Liberilibri: tre giorni di idee, grandi incontri e libertà

Dal 13 al 15 novembre Ancona ospita una festa del libero pensiero davvero fuori dal comune. Giuliano Ferrara, Pietrangelo Buttafuoco, Marco Minniti, Carlo Nordio, Marcello Veneziani, Giordano Bruno Guerri e tanti altri. Con Nicola Porro a fare gli onori di casa. Personalità diversissime, spesso lontane per sensibilità e convinzioni, ma accomunate dalla capacità di incidere sul dibattito pubblico italiano. E soprattutto personalità che raramente capita di vedere riunite tutte insieme.

Ebbene, questa volta succederà davvero. L’appuntamento è alla splendida Mole Vanvitelliana, per La Casa di Liberilibri – Una festa del libero pensiero. Un evento che promette di essere qualcosa di molto diverso dal consueto festival culturale, tanto per la straordinaria concentrazione di ospiti quanto per lo spirito con il quale è stato concepito: far incontrare persone, idee e visioni del mondo senza troppe cerimonie e, soprattutto, senza il timore di pensarla diversamente.

L’occasione sono i quarant’anni della “nostra” Liberilibri, che dal 1986 pubblica libri controcorrente, spesso irriverenti, talvolta scandalosi, ma sempre animati da una certa allergia al conformismo. E qui c’è anche un piccolo coinvolgimento personale, perché Nicola Porro di Liberilibri è socio e amico da molti anni e sarà proprio lui a coordinare gran parte degli incontri, facendo gli onori di casa e mettendo a confronto alcuni dei protagonisti più interessanti della nostra vita pubblica.

Ma attenzione, perché non si parlerà soltanto di libri, politica e filosofia. Una parte della manifestazione sarà dedicata all’impresa, al lavoro, all’innovazione e a quella straordinaria capacità di creare ricchezza che costituisce una delle grandi eccellenze del nostro paese. Ci saranno protagonisti del mondo imprenditoriale marchigiano, e grandi realtà industriali che operano in maniera importante in quel territorio (Fincantieri con il suo CEO Pierroberto Folgiero e il Gruppo IP con il suo CEO Levan Davitashvili). Perché la libertà non è

soltanto quella delle idee, ma anche quella di intraprendere, rischiare, costruire qualcosa che prima non esisteva. E le Marche, da questo punto di vista, hanno parecchio da insegnare.

Il bello, però, sarà soprattutto ritrovarsi tutti insieme. Perché un conto è ascoltare un grande intellettuale in televisione o leggere un’intervista sul giornale, un altro è poterlo incontrare, discutere con lui, magari incrociarlo tra un appuntamento e l’altro. La Casa di Liberilibri nasce esattamente per questo: non soltanto una successione di dibattiti, ma un luogo nel quale le conversazioni possano continuare anche fuori dal palco, tra un libro, un caffè e un incontro inatteso.

E poi c’è Ancona. Una città bellissima, troppo spesso sottovalutata, che per tre giorni diventerà uno dei centri del dibattito culturale italiano. La Mole Vanvitelliana, affacciata sul mare, offrirà una cornice straordinaria a un appuntamento che vuole valorizzare anche le energie economiche e culturali delle Marche, guardando alla prospettiva di Ancona Capitale italiana della Cultura 2028.

Insomma, ci saranno grandi nomi, idee forti, discussioni appassionate, imprenditori, giornalisti, filosofi e politici. Ci sarà Nicola Porro a tenere insieme questa compagnia piuttosto indisciplinata. E soprattutto ci sarà la possibilità, sempre più rara, di partecipare a una festa nella quale non è necessario essere d’accordo per stare insieme. L’ingresso è libero e gratuito. Il programma completo è su www.lacasadiliberilibri.it. Dal 13 al 15 novembre, se amate la libertà e le buone discussioni, sapete dove trovarci.

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