Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

L’albero di Natale si chiama albero di Natale. Una banalità, almeno fino a qualche tempo fa. Oggi, invece, persino il nome di uno dei simboli più popolari delle festività di dicembre può diventare terreno di scontro. L’ultimo caso arriva da Milano, dove il tradizionale abete di piazza Duomo è stato ribattezzato “Albero del Dono”. Una scelta che ha scatenato un’ondata di critiche sui social network e acceso il dibattito politico sul rispetto delle tradizioni. Il paradosso è anche geografico: a pochi metri da uno dei monumenti più rappresentativi della cristianità, si discute dell’opportunità di chiamare con il suo nome l’albero di Natale.

L’abete, alto circa 26 metri e proveniente da Levico Terme, sarà acceso il prossimo 4 dicembre alle 17. L’allestimento rientra nel progetto “Natale degli Alberi 2026” di Palazzo Marino, che ha affidato la sponsorizzazione tecnica alla proposta presentata dall’agenzia Max Up per conto della società farmaceutica Eli Lilly Italia. Il progetto prevede anche iniziative benefiche, con il coinvolgimento di realtà impegnate nell’assistenza ai più bisognosi. Nessuno contesta il valore della solidarietà. Semmai viene da chiedersi perché il concetto del dono debba diventare una denominazione alternativa a quella del Natale, festività di cui rappresenta da sempre uno degli elementi distintivi.

La scelta ha alimentato il malcontento in rete. “Perché chiamarlo albero di Natale è un peccato? Basta poco per essere imbarazzanti”, scrive un utente. “Siete riusciti a rovinare anche questo, proprio non ce la fate”, aggiunge un altro. C’è poi chi allarga il ragionamento alla salvaguardia delle tradizioni: “L’albero di Natale si chiama albero di Natale, non ‘Albero del Dono’. Il Natale è parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità e rispettare le proprie tradizioni non significa escludere nessuno. Chiamiamole con il loro nome”.

Il caso ha assunto rapidamente una dimensione politica. Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano, ha definito “inaccettabile” la scelta della denominazione, puntando il dito contro l’amministrazione comunale. “Non si comprende quale necessità ci sia di ricorrere a denominazioni alternative per una tradizione profondamente radicata nella nostra storia e nella nostra identità culturale”, ha sottolineato.

Nel mirino dell’esponente di FdI c’è quella che viene percepita come una progressiva rinuncia alla propria identità culturale, a partire dai simboli e dalle parole che la rappresentano: “Il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria. Milano non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle. Alla giunta Sala ricordo che il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare. L’albero di Natale ha già un nome. Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo”.

Leggi anche:

Non è la prima volta che l’abete di piazza Duomo assume una denominazione tematica: lo scorso anno era stato battezzato “Albero dei Giochi”, in vista delle Olimpiadi invernali. Ma sarebbe riduttivo liquidare le proteste come una semplice disputa lessicale. Le parole custodiscono la memoria collettiva, raccontano la storia di una comunità, tengono insieme generazioni differenti. E il Natale, al di là delle convinzioni religiose di ciascuno, rappresenta un patrimonio culturale condiviso.

È proprio questo il cuore della controversia: fino a che punto la ricerca di nuove formule, slogan ed etichette può spingersi senza impoverire il significato originario delle tradizioni? Il Natale non è un marchio commerciale da rilanciare ogni dicembre con una nuova strategia comunicativa. Non ha bisogno di operazioni di rebranding per conservare la propria capacità di parlare a tutti. E soprattutto non esiste alcuna incompatibilità tra la celebrazione delle proprie ricorrenze e il rispetto di quelle altrui. Si può promuovere la solidarietà, aiutare i più fragili, raccogliere fondi e coinvolgere l’intera cittadinanza senza rinunciare a una sola parola. Natale. Sette lettere, secoli di storia. Possibile che sia così complicato?

Massimo Balsamo, 25 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).