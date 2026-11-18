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Oltre 10mila scuole italiane raggiunte da email contenenti allarmi bomba, più di 300 istituti evacuati e un misterioso personaggio che si nasconde dietro lo pseudonimo di “Mikhail Andropov”. La Polizia di Stato ha individuato negli Stati Uniti l’uomo che utilizza questo nome online, ma le indagini hanno escluso il suo coinvolgimento nell’invio delle minacce che hanno seminato il panico nelle giornate dell’11, 12 e 16 novembre.

Le email, arrivate in migliaia di istituti scolastici italiani, compresi numerosi plessi della provincia di Napoli, riportavano quasi tutte la firma “Mikhail Andropov”, pseudonimo di un soggetto che si autodefiniva leader del cosiddetto “Vilayat del Misoginistan”. Una denominazione che mescola riferimenti inquietanti: Andropov era il nome di un ex capo del KGB sovietico, “Vilayat” è un termine utilizzato nella nomenclatura jihadista per indicare il controllo armato di una regione, mentre “Misoginistan” richiama la sottocultura radicale misogina russa dello “Stato Maschile”.

La svolta investigativa è arrivata grazie al Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli, che, sotto il coordinamento della Procura, ha analizzato una PEC ricevuta anche dall’Ambasciata italiana a Washington. Il mittente, identificatosi con le iniziali G.B., denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale. L’uomo spiegava di vivere negli Stati Uniti, di utilizzare lo pseudonimo “Mikhail Andropov” per ragioni di sicurezza personale e di essere stato contattato sui social da alcuni giovani italiani preoccupati per gli allarmi bomba. Si dichiarava, però, completamente estraneo alla vicenda.

Grazie alla collaborazione tra Polizia postale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e autorità americane, G.B. è stato rintracciato a Phoenix, in Arizona. Ascoltato dall’FBI e dagli investigatori italiani, ha confermato di essere l’autore della comunicazione inviata all’Ambasciata e di utilizzare quello pseudonimo. L’FBI ha escluso qualsiasi suo coinvolgimento nell’invio delle email minatorie.

Il mistero, dunque, resta aperto. Le indagini proseguono per individuare i veri responsabili, ricostruire l’origine delle minacce e verificare eventuali collegamenti tra gli episodi che hanno provocato evacuazioni e allarme in tutta Italia.

Articolo in aggiornamento

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