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Si sveglia nel cuore della notte, si accorge che due sconosciuti stanno rovistando in casa sua e prova a metterli in fuga. Risultato? Si prende un pugno in faccia e finisce a terra, mentre i ladri scappano con il bottino. È successo a Udine, dove la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini algerini di 24 e 26 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano, accusati di rapina aggravata in concorso. I due, però, non avevano fatto i conti con un dettaglio: tra gli oggetti rubati c’erano alcuni dispositivi elettronici che potevano essere localizzati. Ed è proprio grazie a questi che gli agenti sono riusciti a rintracciarli poco dopo, ancora in possesso della refurtiva.

La vicenda si è consumata nelle prime ore di domenica mattina, in un’abitazione di viale Venezia. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, i due stranieri sarebbero riusciti a introdursi nell’immobile approfittando di un cancello lasciato accidentalmente aperto. Una volta all’interno, hanno cominciato a frugare nelle stanze al piano terra, impossessandosi di un tablet, un computer portatile, un portafoglio e altri oggetti di valore. Il rumore, però, ha svegliato il proprietario, un uomo di trent’anni, che si è trovato davanti i due intrusi. Ha cominciato a gridare, sperando di spaventarli e costringerli alla fuga. Macché. Invece di scappare, i due lo avrebbero aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei colpi, un pugno al volto, lo ha fatto cadere sul pavimento. A quel punto i rapinatori si sono dileguati portando con sé tutto quello che erano riusciti a sottrarre.

Scatta l’allarme e intervengono gli equipaggi della Squadra Volante. Gli agenti raccolgono la descrizione dei sospettati e avviano immediatamente le ricerche. La svolta arriva dalla tecnologia: il sistema di localizzazione degli apparecchi rubati permette di individuare la posizione dei dispositivi. La traccia conduce in via Sabbadini, a poca distanza dall’abitazione. Ed è proprio lì che i poliziotti intercettano i due giovani. Con loro hanno ancora l’intero bottino, che viene recuperato e restituito al proprietario. Quest’ultimo, nonostante il pugno ricevuto e la caduta, fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Per i due algerini scattano quindi le manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Vengono accompagnati nella casa circondariale di Udine, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Ma c’è anche un altro aspetto della vicenda. Dagli accertamenti emerge infatti che entrambi si trovavano irregolarmente in Italia. La Questura ha annunciato che l’Ufficio Immigrazione procederà con i provvedimenti di propria competenza, mentre sul piano penale sarà l’autorità giudiziaria a valutare le responsabilità dei due indagati.

Insomma, una notte cominciata con un cancello dimenticato aperto e finita con un’aggressione in casa propria. Per fortuna, questa volta, il proprietario se l’è cavata senza ferite gravi e ha recuperato tutti i suoi beni. Ai due presunti rapinatori è andata decisamente peggio: la fuga è durata pochissimo e a tradirli sono stati proprio gli oggetti che avevano appena rubato.

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