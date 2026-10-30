Cosa chiedono i manifestanti? L’intervista patetica

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Per cosa protestano i manifestanti di oggi? Per cosa scioperano? Carovita. Caro scuola. Benzina a 2euro. Questo. Quello. La Palestina. Youssef Siher. Un po’ qui. Un po’ là. Legittimo, ma non sempre sostenuto da chissà quali argomenti. Ne è l’esempio lampante l’intervista rilasciata da due manifestanti a Roma che hanno sventolato il cartellone “– Salvini + ditalini” (con tanto di emoticon dello schizzo). Dall’altro lato altra perla degna di Socrate: “– Meloni + negroni“.

Non c’è bisogno di molti commenti. Meglio ascoltare la loro viva voce.

“Contenuti profondi, obiettivi chiari, formazione solida, ideali universali, rispetto e sobrietà. Orgoglio di mamma e papà”, ha commentato laconico Salvini.

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