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Quella che vedete nel video qui sotto è la situazione a Disco Lazio, l’ente per il diritto allo studio . Alcuni Collettivi, tra cui Cambiare rotta, hanno fatto irruzione nella sede al grido di “Assassini! Assassini!” costringendo i dipendenti a chiudersi a chiave negli sgabuzzini.
Articolo in aggiornamento
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 21/11/2026