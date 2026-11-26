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Due italiani sono morti in Kuwait a seguito di un attacco iraniano. Non erano militari, ma tecnici civili della Rheinmetall Italia, società che fa capo al colosso tedesco dell’industria della difesa. A confermare la notizia è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time al Senato. I due connazionali stavano lavorando alla manutenzione delle apparecchiature della difesa antiaerea del Kuwait quando una forte esplosione ha investito la struttura.

Secondo quanto riferito dalle autorità kuwaitiane, le conseguenze dell’intercettazione dei droni lanciati da Teheran avevano inizialmente provocato il ferimento di quattro persone: due cittadini italiani, un kuwaitiano e un pakistano. Le condizioni dei nostri connazionali erano apparse subito gravissime. Poi la notizia del decesso, confermata anche da Reuters e dall’Ansa. Stando alla ricostruzione delle autorità locali, a colpire le vittime sarebbero stati i detriti dei velivoli abbattuti.

La Farnesina ha chiarito anche quale fosse il compito dei due italiani: si occupavano della manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Non stavano dunque partecipando a un’offensiva contro l’Iran, ma lavoravano a un sistema destinato a proteggere il Kuwait dagli attacchi aerei. Un dettaglio non secondario.

L’Unità di crisi della Farnesina, il ministero della Difesa e l’ambasciata italiana in Kuwait sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Tajani ha spiegato di aver parlato direttamente con l’ambasciatore italiano Morini, impegnato nelle verifiche e nei contatti con le famiglie. “A nome del Governo, credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane”, ha dichiarato il ministro in Senato.

La morte dei due tecnici italiani rende ancora più evidente quanto il conflitto con l’Iran abbia ormai conseguenze ben al di là dei confini dei Paesi direttamente coinvolti nella guerra. E quanto sia esposto anche il personale civile occidentale impegnato nelle attività di cooperazione con i Paesi del Golfo.

Articolo in aggiornamento

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