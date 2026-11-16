Bill Gates, il guru green che fa affari con la monnezza

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Bill Gates è uno dei nuovi faraoni che assommano il potere politico (vero, non nominale o formale) a quello finanziario e tecnologico, uno del club dei fantastiliardari e per capire il personaggio basta una considerazione: ogni volta che fa qualcosa “per il mondo”, fa in modo che il mondo lo sappia immediatamente. Così si è costruito la fama di filantropo globale uno ospite per 29 volte dal pedofinanziere Epstein, col quale si scambiava messaggi non solo sulle ancelle in piscina ma anche su come “sfoltire il pianeta degli esuberi”.

Poi hanno provveduto, con una pandemia. Uno che è riuscito a orripilare anche la moglie, Melinda, che più che lasciarlo se n’è amputata, a quanto disse non riuscendo a perdonargli certe inclinazioni. Ma lui resta in aura di santo, di megafilantropo che riesce a fare della filantropia l’ennesimo business, capace, lui tra i dieci più ricchi della terra, di farsi finanziare dall’Unione Europea per 250 milioni, perché quando fa o disfa qualcosa, anche la più turpe, gli basta convocare l’informazione che ha contribuito a degradare in comunicazione, e che possiede, e recitare un mea culpa di facciata, offensivo per la dignità dei normali. “Ah, non avevo capito che Epstein fosse un orco, comunque mi dispiace”. Col sorriso da alligatore e morta lì.

Già, questi nuovi faraoni annettono anche il potere delle notizie e delle parole, dell’aria che cammina come dice la mafia per dire cose che passano, che non contano. Celebre per le sue riconversioni e le sue ipocrisie, adesso esce una sua nuova contorsione, l’ennesima, e chissà cosa ha animato il Corriere che per quelli come lui di solito ha molti occhi di riguardo (anche se ricalca la notizia da un’inchiesta di ProPublica, potente medium “indipendente” americano che avrà avuto i suoi ottimi motivi, le sue più che buone ispirazioni): “Il fondatore di Microsoft, che da tempo si spende per la lotta al cambiamento climatico, detiene la quota di maggioranza della società, pari al 38% delle azioni. Vale 29 miliardi di dollari. Republic Services gestisce oltre 200 discariche. Inquinano, spiega l’inchiesta, quanto tre milioni di auto a benzina in un anno. E sono responsabili di un quinto delle emissioni di metano nel Paese […]”.

Insomma un monnezzaro globale. Adesso si spiega meglio la celebre riconversione di un anno fa, quando in occasione del COP30 in Brasile se ne uscì con un pippone che tramortì mezzo uditorio, facendo infuriare l’altra metà direttamente coinvolta nella gigantesca truffa climatica: «Anche se il cambiamento climatico danneggerà i poveri più di chiunque altro, per la grande maggioranza di loro non sarà la minaccia principale, e forse neppure la più grande. I problemi maggiori sono la povertà e le malattie, come lo sono sempre stati… usare più energia è una cosa positiva, [purtroppo sabotata dagli attivisti occidentali].

Tale pressione ha avuto un impatto quasi nullo sulle emissioni globali ma ha reso più difficile per i paesi a basso reddito ottenere prestiti a tasso agevolato per costruire centrali elettriche che fornirebbero energia affidabile a case, scuole e cliniche». Cioè le sue personali prospettive di investimento immediato. Di clamoroso c’è che questo oligopolista della spazzatura ci ha torturato per anni, in stereofonia con Greta, col pianeta da salvare dal riscaldamento globale, col futuro negato, con l’apocalisse incombente e adesso si scopre che “Republic Services nel 2019 ha promesso di ridurre le emissioni del 35% entro il 2030 […]: ha portato a nuovi appalti in città e contee progressiste. Ma in realtà non solo le discariche non sono state modernizzate, ma hanno registrato livelli di emissioni superiori ai limiti federali. Gli ispettori hanno riscontrato fughe di metano e la società avrebbe anche esercitato pressioni contro le politiche per regolamentare il settore”.

Megachiacchiere e distintivo, come sempre. Zio Bill, il filantropo, il paladino del pianeta pulito, è il più colossale inquinatore derivato del mondo e allora gli conviene ridimensionare gli allarmi esistenziali, come quando, appena 4 anni prima, preconizzava un pianeta inabitabile senza innovazione ecotecnologica. Cioè la sua. Oggi ci dice che, come con Epstein, con la moglie, con tutto, beh, si era un po’ sbagliato, ma sempre col sorriso mannaro che dietro le buone intenzioni maschera il cinismo efferato. Una cosa colpiva del dibattito intorno alla prima rivoluzione tecnologica a cavallo del millennio, condotta proprio dai Gates, dai Jobs, dai Negroponte: l’assoluta indifferenza per le sorti delle umane genti, un entusiasmo fanatico per le possibilità inesplorate ma una sostanziale irresponsabilità che rasentava il disprezzo per le plebi.

Oggi la discussione sull’intelligenza artificiale non pare molto diversa: ottimismo stellare da esibire in pubblico, preoccupazione abissale per gli effetti probabili da tenere per sè, nei vertici supersegreti. Con la tecnologia che risponde agli umani: non ti dico come faccio a migliorarmi perché uso una mentalità criminale e ne sareste atterriti. Naturalmente uno come zio Bill non poteva restare fuori da questa nuova fase, figlia di quella partorita da lui: Microsoft, di cui mantiene il controllo, è il principale azionista di OpenAI, l’azienda di ChatGPT. E il filantropo si è sempre mosso da monopolista spietato: citofonare Mario Monti, che da commissario europeo per la concorrenza fece partire una dura azione antitrust contro Microsoft che puntava a bloccare i software rivali, in particolare applicazioni e browser per la navigazione in Rete.

L’inchiesta di ProPublica si conclude così: “Gli ispettori hanno ripetutamente riscontrato fughe di metano e la società avrebbe anche esercitato pressioni contro le politiche che vogliono regolamentare il settore. Chi vive vicino alle discariche dichiara di aver bruciore agli occhi, frequenti mal di testa e nausea. Esattamente i sintomi che provoca il metano”. Applicate lo stesso metodo puro, cristallino, salubre, alle altre imprese di zio Bill, dai vaccini di laboratorio alle “carni” di laboratorio alle acque di laboratorio distillate dal piscio all’aria di laboratorio ripulita ma non tanto alle zanzare di laboratorio per curare la malaria (o diffonderla?), e otterrete il positivismo integrale di questi nostri tempi tribolaboratoriati dove vige un solo comandamento, tipico dell’ultraliberismo progressista tecnologico che si fa feticcio da sé: se tutto si può fare lo facciamo e se il mondo salta per aria non sarà più un problema per nessuno. Ma sempre con il sorriso.

Max Del Papa, 16 novembre 2026

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