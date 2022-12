Caro Porro, caccia al tesoro: libro introvabile come quello di Speranza

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Grande Porro, dopo numerose ricerche a vuoto, ho trovato il tuo libro Il Padreterno è liberale alla Feltrinelli di Piazza Piemonte Milano, e ci sono ad oggi ancora otto copie.

Un caro saluto e Buone feste,

Virginia

Caro Nicola,

il tuo libro ha le stesse caratteristiche di quello di Speranza, introvabile, dovresti essere fiero di avere un simile “compagno” di viaggio. A proposito mia moglie non me lo ha fatto comprare, ha detto: lascia che te lo regalino le tue figlie per Natale. Speriamo bene.

Buongiorno Nicola,

cercato il libro alla Feltrinelli ma era finito. In riordino che arriverà forse la settimana del 19 dicembre. Scaffale socio-politica. Quindi sono andata da Mondadori (come da te suggerito durante una zuppa) e c’era. Non molte copie ma appilato in evidenza tra i “giornalisti”. Ah dimenticavo, tutto ciò a Genova.

Buona giornata, Sabrina

Buongiorno,