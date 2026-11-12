Caro Porro, io ston con Diaco

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Caro Porro, mi auguro che possiate ospitare un’opinione del tutto controcorrente e fuori dalle righe rispetto al coro unanime di indignazione che ha travolto Pierluigi Diaco dopo la sua intervista ad Alberto Ravagnani a BellaMà. Si grida allo scandalo per le domande giudicate troppo dirette sulla sfera privata dell’ex sacerdote, arrivando persino a ipotizzare la sospensione del programma o, peggio ancora, la defenestrazione dello stesso Diaco.

Io dico NO. Mi viene da chiedermi dove finisca il diritto alla riservatezza e dove inizi il mestiere del giornalista. Ravagnani non è un privato cittadino trascinato a forza davanti alle telecamere: è un personaggio che ha costruito la propria fama esclusivamente come prete-influencer sui social, pubblicando poi un libro sulla scelta di lasciare l’abito talare fino ad approdare nei salotti televisivi.

Posso pensare che sia tutto preordinato in una strategia mediatica? Chi sceglie di spettacolarizzare e monetizzare il proprio percorso personale non può poi pretendere poi che in tv gli vengano rivolte soltanto domande accomondanti e promozionali. No pain, no gain. È la televisione bellezza! Diaco ha avuto il merito di stravolgere l’andamento mellifluo di tante altre interviste, mettendo l’ospite con le spalle al muro di fronte alle contraddizioni del suo stesso racconto pubblico.

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La verità che emerge da questa vicenda è un’altra: esistono ancora personaggi intoccabili, e oggi questa nuova casta è rappresentata proprio dagli influencer. In televisione vale ormai la regola del “chi tocca muore”: guai a scalfire l’immagine patinata di chi vive di consenso social, pena la gogna mediatica e la richiesta di epurazione.

Alice Donati Rigòn, 12 novembre 2026

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