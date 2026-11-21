Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Quasi un mese è passato da quando il Movimento degli studenti serbi ha conquistato i cuori della stampa europea. Il 17 novembre, in una giornata pulita d’autunno e tra gli applausi della folla, i nuovi deputati hanno fatto il loro primo ingresso in parlamento. La loro storia edificante è perfetta: il movimento cresciuto dal basso, l’impegno civile dei giovani, la democrazia diretta che scalza un potere di lunga data. Il Movimento non ha ancora rilasciato alcuna indicazione circa la formazione del nuovo governo, eppure le settimane trascorse sono state, in termini di processi politici, tra le più controverse della storia recente della Serbia.

I media internazionali hanno dato ampia risonanza alle scuse pubbliche dei giornalisti della RTV e agli arresti avvenuti nella settimana successiva alle elezioni (alcuni quadri direttivi della polizia e il proprietario della Alta Bank – quest’ultima chiusa con revoca della licenza). Lo sviluppo degli eventi è stato interpretato come una sorta di “liberazione civile”, una trasformazione ispirata dal movimento studentesco. Tanto più che, in occasione della prima conferenza stampa tenuta il 29 ottobre al Pionirski Park, alcuni rappresentanti del movimento hanno dichiarato di voler “attuare immediatamente il mandato [ricevuto dai cittadini] senza attendere la formazione del governo”.

Ma come si può adempiere a un mandato costituzionale a governare senza aver formato le istituzioni preposte ad attuarlo? Considerando gli ordini che gli studenti hanno impartito al paese da un giardino pubblico, si direbbe che la strada per l’inferno sia lastricata di buone intenzioni. Tra i primi obiettivi dichiarati, la magistratura, accusata di eccessive contiguità con il precedente governo; con tale premessa gli studenti hanno chiesto le dimissioni del Presidente della Corte costituzionale Vladan Petrov e del Procuratore Capo di Belgrado Nenad Stefanovic, l’avvio di un procedimento disciplinare a carico quest’ultimo e la sua rimozione. Naturalmente anche in Serbia vige il principio di indipendenza e di autogoverno della magistratura. E non è irrilevante il fatto che buona parte delle critiche mosse ai magistrati in questione riguardasse la gestione delle indagini relative al blocco delle università e alle proteste che per due anni hanno paralizzato il Paese. A completamento di un quadro poco convenzionale, gli studenti hanno richiesto le dimissioni anche dei vertici della polizia e dei servizi segreti.

Ma gli studenti sono la parte migliore del paese e non un oscuro autocrate in grado di influenzare le istituzioni. Eppure, qualche motivo di inquietudine, per i dirigenti pubblici serbi, da quel parco, è arrivato: Filip Ubovic, più tardi glorificato dai media di mezza Europa per aver annunciato l’interruzione della cooperazione militare con Israele, ha invitato cittadini e dipendenti pubblici a contattare informalmente gli studenti, via e-mail, per segnalare irregolarità e casi di sospetta corruzione. La pratica del “whistleblowing”, ossia le segnalazioni da parte di lavoratori di condotte illecite, esiste in tutti i paesi europei; essa avviene, però, nel rispetto delle regole previste dalla legge, le quali disciplinano canali e organismi deputati alla raccolta delle segnalazioni.

L’idea di una e-mail informale – che, come tale, solleva il segnalante dalla responsabilità di esporre fatti circostanziati – indirizzata per di più a un gruppo politico, sdogana la pratica della delazione; in poco più di ventiquattro ore, secondo quanto dichiarato dagli stessi studenti al quotidiano Danas, la casella mail ha ricevuto oltre 1.500 segnalazioni. E’ chiaro quali implicazioni ciò possa produrre in una società fortemente divisa e polarizzata come è attualmente quella serba.

Leggi anche:

Una menzione speciale merita il settore dell’informazione. Il Movimento ha condannato l’aggressione alla TV filogovernativa Informer (avvenuta il giorno dopo le elezioni) salvo poi richiederne formalmente la chiusura; e ancor prima della citata conferenza stampa, con una lettera aperta, aveva reclamato le dimissioni del direttore generale e dei caporedattori della TV pubblica RTS, nonché la nomina di una dirigenza provvisoria di proprio gradimento. La direttrice Manja Grcic si è dimessa mentre otto caporedattori sono stati licenziati dal nuovo direttore.

Nelle settimane successive, inoltre, il Movimento ha chiesto di visionare curricula e dati personali di circa cinquanta dipendenti della RTS. Si potrebbe argomentare che gli studenti abbiano voluto liberare il servizio pubblico dalle influenze del precedente esecutivo. Il punto della questione, però, è un altro: perché una forza politica che dispone di un’ampia maggioranza parlamentare per designare il direttivo di un’azienda pubblica secondo le norme di legge ricorre a pressioni e licenziamenti sommari?

Indipendenza delle istituzioni, stato di diritto, libertà dei media sono gli obiettivi da sempre dichiarati dal Movimento. Ma il diavolo è nei dettagli: la democrazia è un metodo, costituito non solo dalla consultazione elettorale della maggioranza – costantemente rivendicata dagli studenti serbi – ma soprattutto dall’esistenza di procedure legali e garanzie. E un fine, per quanto nobile, non qualifica in senso democratico metodi che tali non sono. La storia è piena di eccezioni – i cui esiti sono tristemente noti – proclamate in nome della volontà popolare.

Comprendere quanto sta realmente accadendo in Serbia non è un esercizio secondario. Le modalità con cui gli studenti hanno conquistato il consenso rispecchiano un fenomeno proprio delle società occidentali post-moderne, che è quello che il filosofo tedesco Alexander Grau definisce ipermoralità (nell’omonimo saggio edito da Liberlibri, 2026). Il Movimento, nato dall’indignazione per l’incidente di Novi Sad, è stato infatti plasmato su un nucleo marcatamente morale, emblematicamente racchiuso nello slogan “la corruzione uccide” e nel simbolo della mano sporca di sangue. La moralizzazione delle questioni pubbliche favorisce la mobilitazione sociale basata sull’emotività.

Un articolo del Guardian del 9 novembre dal titolo “A global political awakening’: how gen Z protests are sweeping the world” evidenzia gli elementi comuni tra il caso serbo e i movimenti giovanili che hanno consentito le elezioni di Lula in Brasile e di Zohran Mamdani a New York. Dal BLM al woke, dal green a Gaza, la cultura occidentale abbonda di fenomeni di massa fondati sull’emotività e orientati contro obiettivi politici. Naturalmente, ciò che rileva non è il fatto che un certo sistema di manipolazione sociale abbia favorito governi di sinistra o meno.

Il punto della questione, che Grau evidenzia nel suo saggio, sta nella dimensione totalitaria della ipermoralità. Il proposito morale, infatti, collocandosi su un livello dichiaratamente superiore, esclude il dissenso e perfino l’argomentazione razionale; giustifica l’eccezione. A voler ben vedere, gli studenti serbi stanno mostrando al mondo quali sono le conseguenze di un’impostazione moralistica del discorso politico: smettere di glorificarli e osservare lucidamente la realtà potrebbe essere un buon punto di partenza. Le democrazie occidentali si fondano su principi universali ancorati alla razionalità; il caso serbo ci mostra che l’emotivizzazione delle masse possiede il potenziale per scardinarle.

Chiara Nalli, 20 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).