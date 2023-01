“Così l’Italia sarà un hub energetico”

Dimensioni testo Piccolo

Infrastrutture, grandi opere strategiche, sguardo al futuro. La transizione energetica fatta con criterio passa da qui. Lo ha spiegato in esclusiva ai microfoni di nicolaporro.it il Stefano Antonio Donnarumma, AD e Direttore Generale di Terna. “L’infrastruttura energetica, soprattutto quella di trasporto di energia elettrica, è fondamentale per operare quella che tutti definiscono la transizione energetica, quindi per consentire un uso sempre più spinto dell’energia elettrica prodotta da rinnovabili”, ha dichiarato ai nostri microfoni il top manager, prima di prendere parte a uno dei panel della Ripartenza 2023.

E, proprio a proposito di infrastrutture, Terna ne sta realizzando una di importanza internazionale: il Tyrrhenian Link, un collegamento di 970 chilometri che collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola. Il progetto complessivo prevede due tratte: quella Est dalla Sicilia alla penisola e la Ovest dalla Sicilia alla Sardegna. “È un’opera di importanza strategica fondamentale. Collegherà la Campania e la Sicilia e la Sicilia e la Sardegna. In realtà fa parte di un anello infrastrutturale ben più ampio, perché la Sardegna a sua volta è collegata alla Corsica e alla Toscana, oltre che direttamente al continente sulla zona di Latina. Questo tipo di anello consentirà non solo di abilitare la transizione energetica completa e quindi la decarbonizzazione della Sardegna, ma anche di sbottigliare in qualche modo la capacità energetica della Sicilia. Non dimentichiamo che la Sicilia sarà da noi collegata alla Tunisia nei prossimi anni e quindi diventerà a sua volta un hub energetico in quel posizionamento”.

Marco Leardi, 26 gennaio 2023