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Le avrebbero impedito persino di imparare l’italiano. Perché una donna che non conosce la lingua, che non può parlare con nessuno e che non ha contatti con il mondo esterno è anche una donna che difficilmente può chiedere aiuto. Ma non basta. Secondo le accuse, il marito la considerava una sua proprietà, la picchiava e la costringeva ad avere rapporti sessuali anche con il suocero e con i cognati. Fino al giorno in cui, pur di sottrarsi all’ennesima violenza, una ragazza di 25 anni di origine pakistana ha deciso di lanciarsi da un’auto in movimento. Meglio rischiare la vita sull’asfalto che tornare nelle mani dei suoi aguzzini. È successo nel Reggiano, tra Correggio e Novellara. Già, proprio Novellara: il paese di Saman Abbas, la diciottenne uccisa nel 2021 dai familiari perché voleva sottrarsi alle imposizioni della famiglia.

A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera, che ricostruisce le accuse mosse dalla procura di Reggio Emilia nei confronti di cinque uomini pakistani. La giovane viveva con il marito, un ventisettenne, in una condizione che, stando alla sua testimonianza, somigliava più a una prigionia che a un matrimonio. Pugni, schiaffi, colpi inferti con scarpe antinfortunistiche e frustate con la cintura sarebbero stati parte della sua quotidianità. Ma l’aspetto più agghiacciante del racconto riguarda gli abusi sessuali: la donna ha denunciato di essere stata costretta ad avere rapporti non soltanto con il coniuge, ma anche con il padre e i fratelli di lui. Una violenza che, secondo gli investigatori, sarebbe stata accompagnata da un isolamento sistematico, compreso il divieto di studiare la lingua italiana.

Il 4 giugno scorso la situazione precipita. La venticinquenne si rifiuta di avere un rapporto sessuale con il marito e lui, secondo la ricostruzione accusatoria, decide di portarla dai familiari a Correggio. Qui il suocero e due cognati l’avrebbero picchiata e avrebbero tentato di strangolarla. Poi la minaccia: rinchiuderla in uno stanzino di un casolare di campagna, ucciderla e seppellirla vicino a un pollaio. La ragazza viene caricata su un’automobile. È in quel momento che trova la forza di tentare una fuga disperata: apre la portiera e si getta sulla strada mentre il veicolo è ancora in movimento. Alcuni automobilisti assistono alla scena, si fermano e chiamano i soccorsi. È grazie al loro intervento che la giovane riesce finalmente a mettersi in salvo.

Da quel momento iniziano le indagini dei carabinieri. La donna viene trasferita in una struttura protetta, dove si trova tuttora, mentre la procura raccoglie gli elementi a sostegno delle accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Il marito finisce inizialmente in carcere, mentre per il suocero e due cognati vengono disposte misure di allontanamento con controllo elettronico. Nei giorni scorsi, davanti al giudice per le indagini preliminari, la venticinquenne ha ripercorso la propria vicenda con l’aiuto di un’interprete. Dopo l’udienza, il marito ha ottenuto gli arresti domiciliari; il suocero e due dei fratelli devono invece mantenere una distanza di almeno mille metri dalla giovane, con l’obbligo del braccialetto elettronico. Per un altro cognato, assente il giorno della fuga, il dispositivo è stato revocato. Le indagini proseguono e le responsabilità penali dovranno naturalmente essere accertate nel processo.

Colpisce, inevitabilmente, la vicinanza geografica con la storia di Saman Abbas. Due vicende diverse, ma con un elemento terribilmente simile: la pretesa di decidere sul corpo, sulla libertà e sulla vita di una donna. Nel caso della venticinquenne, secondo quanto denunciato, persino imparare l’italiano sarebbe stato considerato un pericolo, perché avrebbe potuto offrirle uno strumento per emanciparsi dal controllo familiare. Questa volta, fortunatamente, la ragazza è sopravvissuta. Ha rischiato di morire gettandosi da una macchina, ma è riuscita a chiedere aiuto. E sono stati alcuni sconosciuti, vedendola sull’asfalto, a interrompere quello che lei ha descritto come un incubo.

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