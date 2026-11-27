Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Sono concluse le analisi autoptiche sul corpo di Giovanni De Gennaro. I medici legali ai quali la Procura della Repubblica di Grosseto ha affidato l’incarico peritale, hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo.

Articolo in aggiornamento

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).