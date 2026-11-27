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Sono concluse le analisi autoptiche sul corpo di Giovanni De Gennaro. I medici legali ai quali la Procura della Repubblica di Grosseto ha affidato l’incarico peritale, hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo.
Articolo in aggiornamento
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 27/11/2026