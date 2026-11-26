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Romano Prodi, Giuliano Amato, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Gianni Letta. Sono gli uomini che Gianni De Gennaro chiama a testimoniare in difesa del proprio operato nelle otto pagine manoscritte lasciate prima di togliersi la vita. Un documento datato 20 novembre 2026, pubblicato per ampi stralci da Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera e ripreso da Repubblica. «Questo è il mio testamento morale», scrive l’ex capo della Polizia, indirizzando la missiva «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico». Una difesa dalle accuse della Procura di Caltanissetta, che aveva chiesto il suo arresto per il presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Richiesta respinta dal giudice.

«Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà». C’è un passaggio particolarmente significativo nella lettera: «Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno». De Gennaro non specifica a quali ordini faccia riferimento, né chi glieli abbia impartiti. Non nega di aver potuto sbagliare durante la sua lunga carriera: «Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato. Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli».

De Gennaro respinge poi l’immagine dell’uomo di potere interessato ad accumulare incarichi e poltrone. Ed è qui che tira in ballo quattro ex premier. «Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink». Poi il riferimento alla fine della sua esperienza alla guida della Polizia, nel 2007: «Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un “question time”, quindi in diretta tv». All’epoca il ministro dell’Interno era Giuliano Amato: «Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città». Da qui la sfida: «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me».

Una parte consistente del manoscritto è dedicata all’hard disk che i carabinieri del Ros avevano inutilmente cercato durante le perquisizioni. «Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie». Perché non consegnarlo prima? La risposta contiene una stoccata agli inquirenti: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto».

Secondo quanto scrive De Gennaro, quell’archivio era stato conservato «al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia. In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa». Il riferimento, secondo il Corriere, è alle nuove indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini. L’ex prefetto racconta di aver accumulato negli anni «decine di faldoni», prima di trasferire i documenti in formato digitale con l’assistenza della segretaria. Successivamente aveva deciso di ricorrere a un altro dispositivo per evitare di perdere il materiale: «L’ho versato in un apparecchio di nuova generazione, ed ho chiesto l’aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo. Tutto qui. Nessun mistero». Non essendo sicuro della riuscita dell’operazione, aveva conservato anche il precedente supporto, «coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene».

Proprio alle persone finite nell’inchiesta per aver lavorato al suo fianco De Gennaro dedica alcune delle ultime righe: «Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia». E ancora: «Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando». Un pensiero anche per i familiari: «In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l’ardire di farsi avanti. Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi».

Infine, l’auspicio che De Gennaro affida al suo manoscritto: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità». In calce alle otto pagine, la firma: «In fede, Gianni De Gennaro».

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