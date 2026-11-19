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Quarantuno cittadini nordafricani rimpatriati, quasi tutti con precedenti penali o di polizia. Tra loro anche un uomo considerato pericoloso per la sicurezza nazionale, monitorato da oltre due anni per la sua adesione all’Islam radicale e per i comportamenti aggressivi nei confronti delle forze dell’ordine. È il bilancio di un’operazione coordinata dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con il supporto dell’agenzia europea Frontex.

Il rimpatrio è avvenuto con un volo charter partito da Milano Malpensa, con scalo a Roma Fiumicino e diretto verso il Paese d’origine dei cittadini espulsi. A bordo, personale specializzato della Polizia di Stato incaricato di scortare i 41 stranieri, provenienti dai Centri di permanenza per il rimpatrio oppure accompagnati dalle Questure. Secondo quanto comunicato dalla Polizia, la quasi totalità dei soggetti presenta precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, armi e stupefacenti.

Il caso più significativo riguarda un cittadino straniero accompagnato dalla Questura di Cremona, espulso il 12 novembre 2026 con decreto del ministro dell’Interno per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo. L’uomo era monitorato dal luglio 2024 per la vicinanza a ideologie islamiste radicali e per il suo atteggiamento ostile nei confronti delle forze di polizia. Nel marzo scorso, a Rivolta d’Adda, era stato sorpreso dai carabinieri alla guida senza patente. Durante il controllo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i militari, spintonandoli e minacciandoli di morte. Per questo era stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A Lodi Vecchio, inoltre, aveva manifestato le proprie convinzioni radicali anche nei confronti di altri musulmani, intimando loro con modalità aggressive di abbandonare luoghi pubblici che considerava «corrotti e immorali».

Tra i rimpatriati figurano anche stranieri detenuti nelle carceri e un uomo proveniente da una struttura psichiatrica REMS di Mantova, dove si trovava dal settembre 2023 in esecuzione di una misura di sicurezza disposta dopo una condanna per resistenza e lesioni personali. L’intera operazione è stata monitorata da un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

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