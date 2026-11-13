Divieto di decollo negli Usa: bloccati tutti i voli

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Gli aeroporti degli Stati Uniti sono paralizzati da un blocco dei decolli disposto dalla Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale americana per l’aviazione civile. Il provvedimento, adottato per ragioni di sicurezza, impedisce agli aerei di partire dagli scali statunitensi, mentre i voli già in viaggio potranno regolarmente atterrare.

All’origine dello stop ci sarebbe un guasto alle apparecchiature della FAA. Come riferisce Axios, l’agenzia ha diramato un avviso al controllo del traffico aereo, giustificando l’eccezionale misura con «circostanze straordinarie» e «ragioni di sicurezza». Si tratta di un provvedimento estremamente raro, che coinvolge il sistema aeroportuale americano.

Il segretario di Stato ai Trasporti Sean Duffy ha parlato di un problema di comunicazione che riguarda i centri di controllo del traffico aereo. Tutti. In alcune zone del Paese, infatti, le frequenze radio utilizzate dalle comunicazioni aeronautiche avevano subito un blocco. “La Faa ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di Controllo del Traffico Aereo delle Vie Aeree”, ha scritto su X. “I tecnici della FAA stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo”.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Per quanto riguarda i voli internazionali, la FAA ha fatto sapere che verranno trattati “caso per caso”. Saranno le autorità dunque a decidere se potranno atterrare o se dovranno girare i tacchi. Non è la prima volta che accade qualcosa di questo tipo: nel gennaio 2023 ci furono problemi con un nuovo sistema di allarme; l’11 settembre 2001, invece, fu l’attentato terroristico alle Torri Gemelle a provocare il “ground stop”.

Articolo in aggiornamento

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