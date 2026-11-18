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Senza biglietto sul treno, aggredisce gli agenti della Polfer e arriva a mordere una poliziotta al ginocchio. Protagonista della vicenda un cittadino ghanese di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia, tra cui figurano anche due episodi di violenza sessuale, uno ai danni di un minorenne. Dopo l’arresto, la Questura di Bergamo ha disposto la sua espulsione e il trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr).

I fatti risalgono al 14 novembre, quando, intorno alle 12.35, il capotreno di un regionale proveniente da Treviglio ha richiesto l’intervento della Polizia ferroviaria nella stazione di Bergamo. Il ventisettenne, trovato senza un valido titolo di viaggio, si era rifiutato di fornire le proprie generalità. Accompagnato negli uffici della Polfer per l’identificazione, ha improvvisamente tentato la fuga. Bloccato dagli agenti, ha reagito violentemente, rendendo necessario anche l’intervento del personale della Questura. Durante la colluttazione ha morso al ginocchio una poliziotta, provocandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dagli accertamenti è però emerso un quadro più ampio: il cittadino ghanese risultava irregolare e aveva precedenti di polizia per resistenza, lesioni personali e due episodi di violenza sessuale.

Perché non era già stato allontanato dall’Italia? A spiegarlo è la stessa Questura di Bergamo. L’uomo aveva presentato una domanda di protezione internazionale, la cui pendenza aveva impedito di procedere all’espulsione. Il procedimento si era però concluso il 30 settembre 2026 con il rigetto della richiesta.

Venuto meno l’ostacolo amministrativo, l’Ufficio Immigrazione ha quindi completato le procedure per l’espulsione e il trattenimento nel Cpr. Il ventisettenne è stato accompagnato nella struttura in attesa del successivo rimpatrio.

18 novembre 2026

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