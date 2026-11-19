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È morto Corrado Augias, giornalista e divulgatore. Aveva 91 anni.

Nato a Roma nel 1935, è stato uno dei più noti giornalisti, scrittori e divulgatori culturali italiani. Attivo nell’avanguardia teatrale romana dagli anni Sessanta, ha lavorato come inviato speciale per L’Espresso, Repubblica e Panorama, raccontando anche Parigi e New York. Ha raggiunto grande popolarità televisiva grazie a programmi come Telefono giallo, Babele, Enigma, Quante storie e Città segrete.

Dal 2023 ha condotto su La7 La torre di Babele. Autore prolifico, ha pubblicato romanzi, saggi storici e opere dedicate alla religione, alla cultura e ai misteri della storia. Tra i suoi libri più celebri figurano I segreti di Parigi, I segreti del Vaticano, I segreti d’Italia e Il grande romanzo dei Vangeli. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Hemingway nel 2015 e il Premio Chiara alla carriera nel 2022. Nel 2024 ha pubblicato l’autobiografia La vita s’impara, seguita nel 2025 da La musica per me.

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