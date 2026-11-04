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È morto Tinto Brass

Il regista è deceduto a Roma

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Ritratto di Tinto Brass con sigaro e sciarpa rossa 0
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È morto questa mattina a Roma, intorno alle 10.30, Tinto Brass, celebre regista cinematografico. Nato a Milano nel 1933, aveva 93 anni. La notizia della scomparsa è stata comunicata all’Ansa dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice. La famiglia ha inoltre annunciato che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

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