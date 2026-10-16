Rottamazione quinquies, al via le domande per le cartelle di Comuni e Regioni: come aderire e quanto si paga

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La rottamazione quinquies arriva anche sui debiti con il fisco locale. Dal 15 ottobre i contribuenti possono richiedere online il prospetto informativo con «l’elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l’importo delle somme dovute per la definizione agevolata», mentre da oggi e fino al 15 dicembre è possibile presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2026, riguarda le cartelle relative a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali affidate all’agente pubblico della riscossione.

Quali debiti rientrano nella rottamazione

Non tutte le cartelle del fisco locale, però, possono essere rottamate attraverso l’Agenzia. La definizione agevolata, ricorda Agenzia delle entrate-Riscossione, «non riguarda i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati». Per questi debiti la manovra lascia ai singoli enti territoriali la facoltà di introdurre con delibere e regolamenti propri una definizione agevolata autonoma, che sarà «gestita secondo le modalità decise da ciascun ente». Finora hanno aderito circa 1.500 enti. Ne esce un quadro a macchia di leopardo, in cui a parità di debito tempi e regole possono cambiare da un Comune all’altro: chi ha pendenze con il fisco locale deve quindi prima di tutto capire chi gestisce la riscossione e, se non si tratta dell’Agenzia, informarsi direttamente presso il proprio Comune o la propria Regione.

Come richiedere il prospetto informativo

Il prospetto si richiede dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione «Definizione agevolata (rottamazione-quinquies enti territoriali)». Entro 12 ore il sistema invia una e-mail con il link per scaricare il documento, che resta disponibile per 5 giorni. In alternativa si può compilare il form nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento: in questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione è corretta il contribuente riceverà comunque via e-mail il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

Come presentare la domanda di adesione

La dichiarazione di adesione si invia dalla stessa sezione, sia in area riservata sia in area pubblica. Con le credenziali, il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. In ogni caso bisogna indicare se si intende pagare in un’unica soluzione o a rate, tenendo conto che la legge fissa un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata. Chi sceglie l’area pubblica, senza credenziali, dovrà allegare un documento di riconoscimento e inserire i numeri identificativi delle cartelle, la modalità di pagamento scelta e un indirizzo e-mail a cui ricevere la ricevuta di presentazione.

Rate, scadenze e decadenza dalla rottamazione quinquies

Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute entro il 28 febbraio 2027. Si potrà saldare in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Margini di errore, però, non ce ne sono molti: la definizione agevolata diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente versamento della prima o unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano. Chi aderisce, insomma, farà bene a valutare con attenzione la propria capacità di pagamento prima di scegliere quante rate sottoscrivere.

Enrico Foscarini, 16 oottobre 2026

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