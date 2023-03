Eh no, cara Schlein: così non si fa

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

L’abito non fa il monaco e fin qui ci siamo, ma non è che allora vale tutto. A chi non capita di prendersi un momento di pausa, indossare un paio di vecchi jeans, scarpe da tennis, possibilmente bianche e una maglietta sgualcita? È una divisa che ha un codice preciso. Ragazzi, non rompete, che questo è il mio momento di pausa dal logorio della vita moderna, come diceva un vecchio spot pubblicitario della Cinar.

A me stesso capita di farlo, anzi non vedo l’ora durante la settimana che venga il momento di poterlo fare, perché non vedo l’ora di staccare. Ma se una invece sale sul palco del congresso della CGIL a parlare di cose molto serie, beh, forse non dico lo smoking e neppure il doppio petto d’ordinanza, ma i jeans sgualciti, le scarpe da tennis, magari anche no.

Non la pensa così evidentemente Elly Schlein che ieri, su quel palco, si è presentata proprio così abbigliata. Ora, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma dal segretario del Partito Democratico mi aspetterei un po’ più di rispetto per la forma, a maggior ragione, che la sostanza è quella cosa che è, cioè scarsa.

L’abito non fa il monaco, si diceva all’inizio, ma l’autorevolezza ha bisogno di una veste. Un prete non dovrebbe dire messa in bermuda, un professore non dovrebbe entrare in classe con le ciabatte, una segretaria del Pd non dovrebbe salire su un palco vestita come mi vesto io la domenica mattina quando esco a portare fuori il cane e a comprare i giornali.

Si dirà, ma lei è già giovane, con due o tre G, lei è alternativa. Ecco, bene, ma è anche sciatta e maleducata. E allora la forma diventa sostanza, nel suo caso sostanza politica. Già mi sento le critiche: le donne non vanno giudicate dal loro aspetto, da come vestono. Non è vero, o meglio, è una parte di verità, non la verità. L’aspetto spesso dice di più delle parole, comunque viene temporalmente prima.

Prima ti vedo, poi ti ascolto. L’aspetto è il biglietto da visita, chi siamo e come vogliamo porci nella società. Ecco, una che si presenta a un congresso in jeans e scarpe da tennis è come se volesse dirci “ok ragazzi, non sono ancora pronta a guidare un paese”.

Alessandro Sallusti