Giustizia

Enzo Tortora, la giustizia non finisce con l’assoluzione: ora anche i giornali dovranno ricordarselo

Via libera definitivo del Senato alla legge Costa-Matone: le testate dovranno dare adeguato rilievo ad assoluzioni e archiviazioni, con lo stesso spazio riservato alle notizie sul procedimento penale

di Romano Bartolomeo
1.4k 2
enzo tortora 2
Ascolta l'articolo
0:00 / --:--

Con la foto di un sorridente Enzo Tortora, segnalo che ieri è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il disegno di legge (d’iniziativa dei deputati Costa e Matone), già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede che su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.

A me sembra una norma di civiltà giuridica, in linea con l’art. 27 della Costituzione e con l’art. 6 della CEDU. Nella fisiologia delle vicende penali ci sono indagini e decisioni finali, condanne e assoluzioni. Ed è giusto dare adeguata notizia di tutto.

Romano Bartolomeo, giurista 29 ottobre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Segui nicolaporro.it su Google CLICCA QUI
#Enzo Tortora#giustizia
2
Leggi i commenti
Sedute Satiriche di Beppe Fantin - Vignetta del 29/10/2026

SEDUTE SATIRICHE

Vignetta del 29/10/2026
Vai all'archivio delle vignette
Iscrivi al canale whatsapp di nicolaporro.it

SULLO STESSO TEMA

La Cassazione dà torto alla Procura. Ma io spero che torni a vincere

IL PIÙ LETTO DEL MESE

Youssef Siher Gip
Cronaca 17.8k

Youssef Siher, la giudice che l'ha liberato è tra i "Giuristi per Gaza"

SEDUTE SATIRICHE

PD: Partito di Palestina? - Vignetta del 29/10/2026 - Sedute Satiriche di Beppe Fantin

PD: Partito di Palestina?

Vignetta del 29/10/2026

Porrogramma del 29/10/2026