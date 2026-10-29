Enzo Tortora, la giustizia non finisce con l’assoluzione: ora anche i giornali dovranno ricordarselo

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Con la foto di un sorridente Enzo Tortora, segnalo che ieri è stato definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il disegno di legge (d’iniziativa dei deputati Costa e Matone), già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede che su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.

A me sembra una norma di civiltà giuridica, in linea con l’art. 27 della Costituzione e con l’art. 6 della CEDU. Nella fisiologia delle vicende penali ci sono indagini e decisioni finali, condanne e assoluzioni. Ed è giusto dare adeguata notizia di tutto.

Romano Bartolomeo, giurista 29 ottobre 2026

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