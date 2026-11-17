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Jeffrey Epstein non si sarebbe suicidato. Sarebbe stato strangolato, probabilmente alle spalle, e soltanto dopo il suo corpo sarebbe stato appeso al letto della cella per simulare un’impiccagione. È questa la conclusione, clamorosa e destinata a riaccendere le polemiche, alla quale è arrivato Michael Freeman, esperto di medicina legale che ha esaminato le fotografie dell’autopsia e la documentazione del medico legale di New York. A riportare la notizia è la Bbc, che ha intervistato il professore durante la trasmissione Newsnight. Una ricostruzione che contraddice apertamente la versione ufficiale della morte del finanziere americano, trovato senza vita il 10 agosto 2019 nel carcere di Manhattan, dove attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni.

Freeman non è un investigatore improvvisato. In passato ha lavorato come esperto sulle cause di morte per le autorità giudiziarie americane, occupandosi anche di casi di decessi durante interventi di polizia, compreso quello di George Floyd. Stavolta ha analizzato i documenti e le immagini dell’autopsia che gli sono stati forniti da Mark Epstein, fratello del finanziere, da sempre convinto che Jeffrey sia stato assassinato. Il professore sostiene di aver condotto un’analisi indipendente e di non essere stato pagato. Ma c’è una precisazione fondamentale: non ha esaminato personalmente il cadavere e il suo studio non è stato sottoposto a revisione scientifica indipendente.

Che cosa avrebbe scoperto? Secondo Freeman, le fotografie mostrerebbero una profonda emorragia alla spalla sinistra, lesioni al volto compatibili con un colpo e soprattutto alcuni segni sul collo che potrebbero raccontare una storia completamente diversa da quella ufficiale. L’esperto sostiene che sopra il solco lasciato dal laccio sarebbero visibili segni riconducibili alle unghie, compatibili con il tentativo della vittima di liberarsi da una stretta al collo. «Sarebbe coerente con uno strangolamento, soprattutto da dietro, e con il tentativo della vittima di rimuovere il laccio dal collo», ha spiegato alla Bbc. La sua ipotesi è che Epstein sia stato prima strangolato con un legaccio e che quello stesso oggetto sia stato successivamente utilizzato per sospenderne il corpo al letto a castello.

La conclusione del professore è netta: «Le lesioni e il modo in cui è stato trovato il corpo non coincidono. Rimane una sola spiegazione: la morte è stata il risultato di un omicidio». Freeman solleva anche un’altra questione: nella documentazione di una morte per impiccagione avvenuta in carcere si sarebbe aspettato di trovare una fotografia del corpo ancora nella posizione in cui era stato scoperto. Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia americano, però, l’agente che trovò Epstein chiamò immediatamente un collega, fece adagiare il corpo sul pavimento e iniziò le manovre di rianimazione. Un particolare che spiega perché quella fotografia potrebbe non essere stata scattata, senza dimostrare di per sé alcun insabbiamento.

La versione ufficiale, infatti, resta quella del suicidio per impiccagione. Barbara Sampson, all’epoca responsabile dell’ufficio del medico legale di New York, ha sempre difeso questa conclusione. Il medico che eseguì l’autopsia dichiarò agli ispettori del Dipartimento di Giustizia che le lesioni erano maggiormente compatibili con un suicidio e che non erano presenti le ferite difensive normalmente riscontrabili nelle vittime di strangolamento. Freeman interpreta diversamente gli stessi elementi, ma la sua analisi, almeno per il momento, non modifica gli accertamenti ufficiali. La Bbc ha chiesto un nuovo commento a Sampson.

E chi avrebbe ucciso Epstein, ammesso che la ricostruzione del professore fosse corretta? Qui arriva la risposta forse più importante. «Non ne ho idea», ha ammesso Freeman, precisando di non aver svolto alcuna indagine sull’identità di un eventuale assassino. E a chi gli contesta di alimentare teorie del complotto replica: «Non dovete credermi sulla parola, lasciate che tutti esaminino le prove». Poi aggiunge: «Mostratemi dove ho sbagliato». Una sfida rivolta alla comunità scientifica, prima ancora che agli investigatori.

Il caso Epstein, del resto, continua a sollevare interrogativi a distanza di sette anni. Il finanziere era stato condannato nel 2008 per reati legati allo sfruttamento sessuale di una minorenne, beneficiando di un controverso accordo giudiziario. Nel 2019 era nuovamente finito in carcere, accusato di aver gestito una rete di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni. Morì prima che il processo potesse cominciare. La nuova analisi non dimostra che sia stato assassinato, né individua un possibile responsabile. Ma rimette in discussione, almeno sul piano medico-legale, una morte sulla quale continuano ad addensarsi dubbi e sospetti. E ora la domanda è inevitabile: le autorità americane riterranno necessario riesaminare quelle fotografie oppure la conclusione ufficiale resterà definitivamente quella del suicidio?

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