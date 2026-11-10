Ex Ilva, il rilancio dell’acciaio non può essere pagato ancora una volta dai contribuenti

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Leggendo le diverse ricostruzioni sulla vicenda Ex Ilva si rimane inevitabilmente disorientati. Da una parte ci sono analisi che descrivono il settore siderurgico europeo come quasi irrecuperabile, schiacciato dai costi energetici, dalla concorrenza internazionale e dalle nuove normative ambientali. Dall’altra emergono fondi e gruppi imprenditoriali che dichiarano interesse ad acquisire l’impianto, presentando piani industriali e prospettive di rilancio. Un apparente paradosso. Se davvero il settore non ha futuro, perché c’è chi vuole investire? Se invece esistono concrete possibilità di rilancio, perché gli stessi soggetti chiedono allo Stato un sostegno finanziario che sfiora, o addirittura supera, il miliardo di euro?

Non possiedo gli elementi per entrare nel merito delle singole offerte. Le valutazioni industriali richiedono l’accesso a documenti, numeri, business plan e analisi che non sono disponibili al grande pubblico. Tuttavia, una riflessione di carattere generale è possibile. Una richiesta di intervento pubblico non è necessariamente uno scandalo. La siderurgia rappresenta un settore strategico per qualunque Paese industrializzato. Rinunciare completamente alla capacità produttiva nazionale dell’acciaio significa accettare una dipendenza crescente dall’estero per filiere fondamentali, da l’automotive alla meccanica, dalle infrastrutture alla difesa.

Se l’intervento pubblico è giustificato dalla tutela di un interesse nazionale, allora la vera questione diventa un’altra: quali garanzie si chiedono in cambio? La prima riguarda il lavoro. Non possono esistere piani costruiti esclusivamente sul breve periodo. La salvaguardia occupazionale deve essere valutata su orizzonti temporali di lungo respiro, in grado di garantire prospettive stabili alle migliaia di lavoratori coinvolti e ai territori che dipendono dall’indotto. La seconda riguarda l’ambiente. Anche in questo caso non bastano impegni validi per qualche anno. Occorrono programmi verificabili e misurabili che producano risultati nell’arco di decenni, accompagnando la necessaria transizione tecnologica senza scaricare i costi sulle generazioni future.

Ed è proprio su questo terreno che potrebbe trovarsi un punto di equilibrio. Se il problema fosse facilitare l’accesso ai capitali, lo Stato potrebbe valutare non solo erogazioni dirette ma anche strumenti di garanzia, come le fideiussioni. In questo modo l’impegno finanziario pubblico sarebbe potenzialmente inferiore rispetto a un prestito o a un ingresso diretto nel capitale, pur consentendo agli investitori di reperire le risorse necessarie.

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Naturalmente dopo un’attenta analisi del piano industriale e attraverso contratti che prevedano obblighi precisi, verifiche periodiche e responsabilità chiare. Resta però la domanda decisiva. Dopo anni di crisi, cambi di proprietà, interventi pubblici, amministrazioni straordinarie e promesse mancate, siamo ancora in grado di distinguere un progetto industriale da un semplice trasferimento di rischio dai privati ai contribuenti? Perché salvare l’Ex Ilva può avere un senso. Ma dopo tanti fallimenti, il vero errore sarebbe salvare ancora una volta soltanto le illusioni.

Ezio Pozzati, 10 novembre 2026

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