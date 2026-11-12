Cronaca

Garlasco, inizia il processo a Sempio: il giudice fissa la data

Chi è il Gup che deciderà il rinvio a giudizio (oppure no) dell'amico del fratello di Chiara Poggi

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Immagine generata da AI tramite GPT Image 1.5 di OpenAI
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È stata ufficialmente fissata la data. Comincerà il prossimo 25 febbraio l’udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. Quasi venti anni dopo il delitto, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, si riparte quasi da zero. Un nuovo presunto killer. Una “diversa” scena del crimine. Altre possibili motivazioni.

La data è stata fissata dalla presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto. Il Gup Luigi Umberto Riganti dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Andrea Sempio, su cui la Procura pavese ha raccunto – a suo dire – abbastanza elementi per portare ad una ragionevole possibilità di condanna.

Articolo in aggiornamento

 

 

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