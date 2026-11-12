Garlasco, inizia il processo a Sempio: il giudice fissa la data

È stata ufficialmente fissata la data. Comincerà il prossimo 25 febbraio l’udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. Quasi venti anni dopo il delitto, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, si riparte quasi da zero. Un nuovo presunto killer. Una “diversa” scena del crimine. Altre possibili motivazioni.
La data è stata fissata dalla presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto. Il Gup Luigi Umberto Riganti dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Andrea Sempio, su cui la Procura pavese ha raccunto – a suo dire – abbastanza elementi per portare ad una ragionevole possibilità di condanna.
Articolo in aggiornamento
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 11/11/2026