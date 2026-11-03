Garlasco, la procura chiede il processo per Sempio: ecco le motivazioni

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Nuova svolta giudiziaria nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, il 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Un passaggio decisivo per l’indagine che ha riaperto uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni, per il quale Alberto Stasi è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.

La richiesta dei magistrati dovrà adesso essere esaminata dal giudice dell’udienza preliminare, chiamato a stabilire se sussistano le condizioni per mandare Sempio a processo. Nel capo di imputazione, trasmesso al gup, la Procura ha confermato entrambe le aggravanti già contestate al momento della chiusura delle indagini: la crudeltà e i motivi abietti.

In particolare, gli inquirenti contestano al 38enne di aver “agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto”. Una ricostruzione che attribuisce a Sempio la responsabilità di un’aggressione particolarmente violenta.

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Ancora più delicato il capitolo relativo al presunto movente. Secondo la Procura, l’omicidio sarebbe stato commesso per “motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”. È questa l’ipotesi accusatoria sulla quale i magistrati hanno costruito una parte della loro ricostruzione del delitto.

Da parte sua, Sempio continua a respingere ogni accusa. Attraverso i suoi legali, il 38enne ha fatto sapere di essere “pronto ad affrontare anche questa fase del procedimento davanti al gup” e di essere “convinto che sarà dimostrata” la sua “innocenza”.

Si apre dunque una nuova fase per il caso Garlasco, con una richiesta di processo destinata a intrecciarsi con la condanna definitiva già pronunciata nei confronti di Stasi. La parola passa ora al giudice dell’udienza preliminare: spetterà a lui decidere se accogliere la richiesta della Procura e disporre il processo per Sempio.

Massimo Balsamo, 3 novembre 2026

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