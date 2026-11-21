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Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia coinvolto nell’ultima inchiesta sulle stragi di mafia, è stato trovato morto nella casa di campagna. “Era sconvolto dall’inchiesta”, dicono.

Secondo le prime ricostruzioni, il 78enne si sarebbe sparato nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana, dove si trovava da solo. Non avendo più dato notizie di sé, stamattina all’alba sono andati a cercarlo ma ormai era troppo tardi.

La morte arriva ad una settimana dalla richiesta di domiciliari (respinta dal Gip per insufficienza di prove) avanzata dalla procura di Caltanissetta che indagava per depistaggio delle indagini sulla strage di via d’Amelio dove morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. I pm, guidati dal procuratore De Luca, avevano fatto ricorso e il prossimo 1° dicembre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di arresto.

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